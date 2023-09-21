贿赂新大前协理处长逾7万元 前常务董事判监13个月

贿赂新大专业进修学院前协理处长，为公司在新大争取生意上的利益，前常务董事九个月内行贿超过7万元，被判坐牢13个月。

被告是45岁的龙子建，事发时是市场营销公司Assetualize Pte Ltd（简称AST）的常务董事。被告共面对八项抵触防止贪污法令的控状，他早前承认三项罪名，余项则交由法官星期三（9月20日）下判时一并考虑。

受贿者是新加坡管理大学专业进修学院（SMU Academy）前协理处长陈代义（45岁）。除了龙子建，陈代义也另向两名公司董事收贿，早前被控51项抵触防止贪污法令和一项妨碍司法公正罪名。陈代义的案件目前在审理中。

新大专业进修学院前协理处长陈代义，一共被控51项抵触防止贪污法令罪和一项妨碍司法公正罪。（档案照片）

案情显示，被告与陈代义在国民服役时相识。2014年，被告得知陈代义在新大工作。被告当时与陈代义会面，推荐自家公司的服务，但被陈代义回拒。2018年，被告与陈代义再次碰面，得知后者任职于新大专业进修学院。

根据法庭文件，新大专业进修学院由新大于2017年成立，是一家为在职专业人士提供持续教育的专业培训学院。陈代义当时是学院服务运营与业务改进部门的协理处长，负责监督该部门的销售和项目管理等工作。

文件指出，陈代义在2018年为部门寻找营销伙伴，便找上被告，询问对方是否有兴趣，被告同意。

根据双方签署合同，AST负责推广学院的课程，并从学员报名费中赚取佣金。不久后，被告就成功为学院招收两名学员。

陈代义此时向被告提出，由于是他给予机会让AST与新大合作，因此每位报名名额，他要索取600元。为了让AST能够继续与学院合作，被告最终答应陈代义的安排。

法庭文件显示，从2019年2月至11月，被告在九个月内就从学院赚取至少14万零600元，当中不包含贿赂陈代义的7万1300元。

贪污调查局是在2019年7月，接获陈代义向三家公司索取回报的投诉后展开调查，从而揭发被告的罪行。