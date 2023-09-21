对于中国被指试图影响我国华人 维文：新加坡人有强烈国家认同感

陈可扬

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更新 / 2023年9月22日 8:21 AM
发布 /
发布 / 2023年9月21日 11:45 PM
外交部长维文医生（左）星期三在美国纽约接受美国有线电视新闻网首席国际新闻主播艾曼普的直播访问。（外交部提供）
外交部长维文医生（左）星期三在美国纽约接受美国有线电视新闻网首席国际新闻主播艾曼普的直播访问。（外交部提供）

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新加坡采取了适当的措施防止本地社会受外国影响，本地人也有非常强烈的国家认同感，清楚认识到我国不能成为任何国家的附庸国或代理。

出访美国纽约的外交部长维文医生，星期三（9月20日）接受美国有线电视新闻网（CNN）首席国际新闻主播艾曼普（Christiane Amanpour）的直播访问。他在回答对方关于中国被指试图影响新加坡华人的提问时强调，新加坡是一个多元种族和多语言的年轻城市国家，但人们对新加坡的认同感非常强烈。

他说：“我们或许说着不同的语言，有不同的肤色，但你如果到新加坡来看看……你会发现这里的认同感非常强烈。”

中美对我国长远利益至关重要 没有“只说好话的奢侈”

维文指出，新加坡不以二元对立的方式看待世界，我国具有的战略优势在于文化自豪感、语言能力，以及能够理解和珍视东西方世界给予的契机，但也就是基于这个理由，一些人以为他们会有机会影响我国社会。

他说，新加坡处理中美关系的方式是坦诚对待两国，因为两国对新加坡的长远国家利益都至关重要。“我没有对北京和华盛顿都只说好话的奢侈。我们是在扮演具建设性的诚实中介角色。”

维文解释，新加坡同中美的关系都非常好，而这不只是说说而已；美国是新加坡最大的海外投资方，也是最大的服务贸易伙伴，中国则是新加坡最大的货物贸易伙伴。对新加坡来说，最美好的局面就是中美和睦共处。

最理想的是 中美开始真正战略对话

维文也根据自己过去同中美领导人交流的经验说，中美其实都没有准备开战，但根本问题在于两国缺乏战略互信，意味着双方都必须做出最坏打算，采取预防措施。这类预防措施会被视为潜在威胁，进而采取反制措施，使得危险螺旋式升级。

他说：“我们的建议是，双方需要更多直接的面对面互动，眼神交流、亲自握手与真诚的对话，这些是无可替代的。”

维文说，他希望美国总统拜登和中国国家主席习近平11月能在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤，最理想的结果，是双方开始真正的战略对话。

他认为，40年前的冷战时期，美苏就核武器而言是势均力敌的国家，彼此有战略克制与相互威慑，但也可以讨论限制武器的问题。

维文指出，现在局势发展如此迅速，中美却没有真正的交流，也未曾设置不让局面失控的护栏。另外，疫情的全球应对措施、气候变化、人工智能发展的监管、可持续发展目标的实现等课题，也都需要中国和美国的携手合作。

目前全世界面对许多问题，包括发生在欧洲的战争、食品与能源不安全、气候变化、数码革命，以及人工智能的前景与风险。

维文补充：“比以往任何时候，我们现在都更加需要全球领导力。这些问题不仅仅是美国、中国或欧洲的问题。事实上，整个世界要团结起来。”

艾曼普也针对我国陆续处死毒贩一事提问。维文重申，新加坡在毒品问题方面采取非常严厉的立场，因为毒品问题真实存在，而且这个区域是毒品生产和加工的地方。

他强调，新加坡的贸易量是国内生产总值的三倍，如果不对反毒采取强硬立场，新加坡将成为毒品运输的重要一环，包括将毒品输送到面对严重毒品问题的美国。

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