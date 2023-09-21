对于中国被指试图影响我国华人 维文：新加坡人有强烈国家认同感

新加坡采取了适当的措施防止本地社会受外国影响，本地人也有非常强烈的国家认同感，清楚认识到我国不能成为任何国家的附庸国或代理。

出访美国纽约的外交部长维文医生，星期三（9月20日）接受美国有线电视新闻网（CNN）首席国际新闻主播艾曼普（Christiane Amanpour）的直播访问。他在回答对方关于中国被指试图影响新加坡华人的提问时强调，新加坡是一个多元种族和多语言的年轻城市国家，但人们对新加坡的认同感非常强烈。

他说：“我们或许说着不同的语言，有不同的肤色，但你如果到新加坡来看看……你会发现这里的认同感非常强烈。”

中美对我国长远利益至关重要 没有“只说好话的奢侈”

维文指出，新加坡不以二元对立的方式看待世界，我国具有的战略优势在于文化自豪感、语言能力，以及能够理解和珍视东西方世界给予的契机，但也就是基于这个理由，一些人以为他们会有机会影响我国社会。

他说，新加坡处理中美关系的方式是坦诚对待两国，因为两国对新加坡的长远国家利益都至关重要。“我没有对北京和华盛顿都只说好话的奢侈。我们是在扮演具建设性的诚实中介角色。”

维文解释，新加坡同中美的关系都非常好，而这不只是说说而已；美国是新加坡最大的海外投资方，也是最大的服务贸易伙伴，中国则是新加坡最大的货物贸易伙伴。对新加坡来说，最美好的局面就是中美和睦共处。

最理想的是 中美开始真正战略对话

维文也根据自己过去同中美领导人交流的经验说，中美其实都没有准备开战，但根本问题在于两国缺乏战略互信，意味着双方都必须做出最坏打算，采取预防措施。这类预防措施会被视为潜在威胁，进而采取反制措施，使得危险螺旋式升级。

他说：“我们的建议是，双方需要更多直接的面对面互动，眼神交流、亲自握手与真诚的对话，这些是无可替代的。”

维文说，他希望美国总统拜登和中国国家主席习近平11月能在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤，最理想的结果，是双方开始真正的战略对话。

他认为，40年前的冷战时期，美苏就核武器而言是势均力敌的国家，彼此有战略克制与相互威慑，但也可以讨论限制武器的问题。

维文指出，现在局势发展如此迅速，中美却没有真正的交流，也未曾设置不让局面失控的护栏。另外，疫情的全球应对措施、气候变化、人工智能发展的监管、可持续发展目标的实现等课题，也都需要中国和美国的携手合作。

目前全世界面对许多问题，包括发生在欧洲的战争、食品与能源不安全、气候变化、数码革命，以及人工智能的前景与风险。

维文补充：“比以往任何时候，我们现在都更加需要全球领导力。这些问题不仅仅是美国、中国或欧洲的问题。事实上，整个世界要团结起来。”

艾曼普也针对我国陆续处死毒贩一事提问。维文重申，新加坡在毒品问题方面采取非常严厉的立场，因为毒品问题真实存在，而且这个区域是毒品生产和加工的地方。

他强调，新加坡的贸易量是国内生产总值的三倍，如果不对反毒采取强硬立场，新加坡将成为毒品运输的重要一环，包括将毒品输送到面对严重毒品问题的美国。