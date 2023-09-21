旧校舍摆摊推销商品 带动零售与时尚发展

新加坡零售商协会和多个本地零售品牌展开合作，在旧校舍内摆摊推销新加坡品牌，以期带动本地零售与时尚领域寻求创新和突破，同时为历史建筑注入活力。

零售商协会星期四（9月21日）举办“Wunderground Festival 2023”嘉年华活动，集合了约70家零售业者，要实现零售业转型。这个首次举办的活动把本地历史街区与潮流时尚巧妙结合，呈现具有新加坡特色的购物体验，加深访客对本地文化和本地品牌的印象。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲是嘉年华主宾。她说，希望未来有更多类似富有新加坡特点的体验式零售活动，为年轻人和传统品牌提供合作平台，以“加深新加坡人对新加坡品牌的自豪和认同，带动新加坡零售以及时尚领域的发展”。

这项活动配合政府推出的“2025年零售业转型蓝图”（Retail Industry Transformation Map 2025）而举办。此蓝图的目的是打造环球新加坡品牌，加速零售行业的创新与国际化。

据零售商协会报告，本地零售业者面临许多挑战，包括租金昂贵、劳工短缺、消费者喜好改变、数码技术日新月异，以及全球经济的不确定性。2025年零售业转型蓝图有四大方针，即支持新加坡品牌迈向国际化、强化就业与技能转型、透过创意模式让零售业重现活力，以及加强新加坡作为环球品牌生活时尚中枢的地位。

业者：跨界合作耳目一新 嘉年华助重振零售业

1973年创立的福成包点是本次活动的参与业者之一。第二代老板许伟鸿（35岁）决定与Doob豆袋制造商（Bean Bag）跨界合作，在豆袋上印制传统包点图案，让豆袋与本地美食文化相结合，体现独特创意。

许伟鸿说，传统包点业渴望突破，跨界合作令人耳目一新。他通过嘉年华也认识了许多本地品牌，期盼未来能够有更多合作。



元宇宙平台Memotics创办人郭瑞陇（47岁）与客制化蛋糕店Bob The Baker Boy合作，概念是将虚拟世界和美食世界融合起来。顾客可以通过Memotics的数字平台选择想要的蛋糕设计，然后由Bob The Baker Boy烘焙出蛋糕。

郭瑞陇说，Memotics是专注于3D图形与虚拟体验的公司，可以帮助蛋糕店进行数字化转型，也可以为其他本地品牌与公司创造身临其境的数码体验。他认为，这样的嘉年华有助于重振零售业，能够参与这样的活动让他感到兴奋。

“Wunderground Festival”嘉年华为期三周，从9月21日至10月1日在翡翠山（Emerald Hill）37号举行，那里是新加坡女子中学旧址。从10月6日至15日，活动将移往淡滨尼西区举行。这个活动未来三年也将举办，主办方希望明年有更多零售业者参与。