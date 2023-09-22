调查：失智患者不易照顾 七成看护者难承受

一项新公布的调查结果发现，本地失智症病患看护者中有74%不堪重负，其中最大困难是应对病患行为的变化。此外，半数受调查公众了解失智症症状，但仅15%知道如何照料病患。

配合9月21日的世界阿尔茨海默病日，新加坡失智症机构（Dementia Singapore）和市场调查公司Milieu Insight在今年7月对1500名新加坡人进行调查，当中有207人是失智症病患的看护者，另外1293人则是一般公众。

超过七成失智症病患的看护者在调查中坦言，对照顾病患感到负担沉重，显示看护者面对包括情感和精神上的艰巨挑战。新加坡失智症机构指出，这凸显了提高民众意识和为看护者提供支援是重要的。

符祥明：若看护者未及时得到关怀支持 或很快陷入抑郁

新加坡失智症机构总裁符祥明说：“我们不能低估在照顾失智症病患时承受的压力。许多看护者分享他们在得知诊断结果后所经历的严重焦虑。至少可以说，对未来的不确定和须要对工作和生活方式进行大幅调整是令人畏惧的。如果没能及时让看护者得到适当关怀和支持，可能很快就会出现抑郁情况。”

调查发现，看护者面对的几大挑战包括如何应对失智病患行为上的变化（70%）、如何管理积累的情绪压力和倦怠感（67%），以及如何面对失智亲人逐渐丧失能力（57%）等。

虽然经济负担不是看护者面对的主要挑战，但有66%看护者相信增加经济援助能显著减轻他们及家人承受的压力。看护者也普遍希望有更多专为失智症病患提供的服务，例如新建日托中心和家庭个人护理项目。

失智症机构设支持小组 让看护者互相交流鼓励

为此，新加坡失智症机构已设立支持小组，让看护者能互相交流和鼓励、学习不同方法应对各种需求上的变化，并且意识到他们在照料过程中并不孤单。

调查也访问了一般公众，结果显示51%受访公众了解失智症有哪些症状，但是不到四分之一受访者清楚如何照料失智症病患、失智症的病因和风险、减缓发病或病情恶化的治疗方法，以及如何降低风险等。

另一方面，义顺纳福城和淡滨尼世纪广场星期四（9月21日）晚上亮起耀眼的紫色和黄色灯光，旨在提高公众对失智症的意识。

这是邻里商场首次参与失智症日亮灯活动。紫色是国际上与失智症相关的代表色，黄色则是象征积极的颜色，主办方新加坡失智症机构希望这个亮灯活动能提高民众对失智症的了解并消除负面观感，给予失智病患和看护者更多关怀。

除了纳福城和世纪广场，亮灯地点包括市中心其他地标，如乌节路先得坊、新加坡摩天观景轮、滨海艺术中心、国家体育场，以及国家美术馆。