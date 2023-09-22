调查：频繁遭遇企图诈骗 本地年轻人多数有信心辨别

诈骗手法五花八门，每四名受访者中就有三人每月至少有几次成了骗子目标，其中15岁至29岁的年轻人遭遇相对频繁。不过，一项调查显示，有99%这个年龄层的人有信心辨别诈骗套路，11%完全不担心受骗。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（9月21日）参加由民情联系组、新报业媒体旗下电台UFM100.3和《新明日报》联合举办的网络安全座谈会，公布了一项通讯及新闻部的调查结果。

调查显示，所有受访者中有45%每月遇到几次线上或线下的诈骗意图，包括面对面、电话、短信和电商等平台。另有25%每周都有这类遭遇，5%更是每天都会遇到。

调查在今年4月27日至5月4日展开，共有1052名15岁以上的受访者参与。当中，多达80%的15岁至29岁年轻人每月至少遇到几次试图诈骗行为，比71%的50岁以上者高出九个百分点。

96%受访者担心成为诈骗案受害者

生活中面对诸多诈骗套路，96%受访者说会担心成了诈骗案受害者，其中55% “适度或非常担心”。

各年龄层中，50岁以上受访者有64%适度或非常担心，15岁至29岁的年轻人则只有32%。年轻人中更有11%完全不担心。

杨莉明说，年轻人更常使用互联网，因此充满自信，但与此同时面对线上诈骗的风险也更大。

一名年轻参与者陈美慧（26岁，媒体业）就认为，诈骗目标不分年龄，可能发生在任何人身上，因此应时刻保持警惕。

调查显示，超过七成的受访者每个月至少接触到几次防诈骗信息。然而，诈骗手法层出不穷，商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心就在座谈会上提出一种最新的诈骗手法。犯罪分子推出恶意钓鱼诈骗软件，以售卖便宜榴梿等幌子吸引人们下载，在用户授权后就能轻易操控手机，盗取所有信息。

类似诈骗软件至今发生约750起，骗子全都通过安卓手机链接干案。叶葛心呼吁公众只通过官方渠道下载应用。

银发族资信健乐大使周选江博士也呼吁人们三思而“点”，若有陌生人发送可疑链接应避免点击。

杨莉明提醒人们小心谨慎，但强调只要掌握防诈信息和技巧，就不必害怕或抗拒科技的便利。她认为，重点是如何在便利和安全之间取得平衡。