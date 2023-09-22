陈笃生医院新护理措施 护士三分钟可测病患是否患谵妄症

护士只须花两到三分钟进行四项测试，就可初步识别患者是否在住院期间患上谵妄症。这样一来，护士便能及时通知医生进行诊治，也可根据患者的情况和喜好安排促进认知的活动，包括填色活动、棋盘游戏等。

这项由陈笃生医院护士团队主导推出的“谵妄综合护理措施”（Delirium Care Bundle），包含初步检测和后续干预行动，旨在更有效地识别并治疗谵妄症。这套措施在外科病房进行试点研究时取得良好效果，预计将于今年年底或明年年初推广至全院其他病房，主要用于年长患者的诊治和护理。

高达半数年长者在术后会出现谵妄症

谵妄是突发精神状况，属暂时性，患者会感到困惑，注意力、记忆和方向感发生突变。受感染、手术后、药物副作用、疼痛和重病都可能引发谵妄症。只要找出病因并对症下药便能缓解。全球研究显示，高达50%的年长患者在手术后会出现谵妄症。

领导这项研究计划的陈笃生医院高级实践护师李鹓说，医院外科病房中的谵妄患者数量不少，所以决定与护理和医生团队合作，于2019年开始寻找更好的诊治方式。

团队决定试用国际认可的谵妄初步评估工具“4AT”，让护士根据四个项目为患者打分，包括观察患者是否嗜睡、询问患者的生日和所在之处等。测试满分为12分，若患者得分为四及以上，护士便会立即通知医生，让医生进行诊治。

李鹓说，谵妄症表现出的迹象复杂也不容易发现，有时也跟失智症症状相似。之前，只有不到16%有风险的患者被诊断患上谵妄症，导致治疗被延误。

团队于2020至2021年展开的试点研究，对220名手术后可能出现谵妄症状的患者进行4AT检测，结果确定51人（24%）患有谵妄症。检测的敏感度为88%。

陈笃生医院老年病学科顾问医生林均配说，在采用4AT检测之前，医生并没有标准方法识别谵妄症，主要靠主治医生和护士的观察。长时间陪伴患者的护士若发现患者意识模糊，就会告诉医生，但“意识模糊”一词往往不够清楚。

“有了这个工具，护士就能直接告诉我们：‘这个病人4AT呈阳性，我担心这是谵妄症。’医生一旦听到这样的术语就会立刻展开进一步的诊治。这样一来，医生和护士之间就有了共同语言和对病情的紧迫感。”

李鹓说：“我们也希望加强病房护士的能力，让她们能最先应对谵妄症。”