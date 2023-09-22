电动车附加注册费优惠延至2025年 回扣上限调低

电动车附加注册费优惠计划延长两年至2025年底，但回扣上限明年从2万元减至1万5000元。多数大众市场电动车款不受影响，加上车辆减排税务计划的优惠，最高仍可享有4万元回扣。豪华款电动车的回扣则会减少。

此外，较低排放的A2级车辆税务回扣从1万5000元减少到5000元。受访车商认为，一些买家可能因此觉得纯电动车更具吸引力，弃油转电。

陆路交通管理局和国家环境局星期四（9月21日）发联合文告，公布电动车相关税务回扣和附加费的最新调整。

回扣上限从2万元减至1万5000元

原定今年底到期的电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive，简称EEAI）延长后，消费者明年起仍可获得最多45％的额外注册费回扣，但回扣上限从2万元减至1万5000元。

根据文告，多数大众市场的电动车款回扣金额不变，这可鼓励人们放弃汽油车，转向采用电动车，同时确保计划与时并进。

车辆减排税务计划调整回扣额

车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年也调整回扣额。VES根据车辆的二氧化碳和空气污染物排放量给予税务回扣或征收附加费。

完全不排放尾气的A1级车辆和德士，回扣则分别维持在2万5000元和3万7500元。

A2级车辆税务回扣则从1万5000元降至5000元，A2级德士从2万2500元减至7500元。A2级车款包括高功耗的电动车、多数的混合动力车，以及效率高的小型内燃式引擎车。B级车辆没有税务回扣，也无须支付附加费；C级附加费数额未来两年维持不变。

至于2025年的税务回扣金额，将在明年公布。纯电动车和德士免附加注册费的期限，也延长到2024年12月31日。

自2021年以来，VES和EEAI惠及超过8000辆电动车和德士，有助于缩小电动车和内燃式引擎（Internal Combustion Engine，简称ICE）车辆的成本差距。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达在脸书发文说，今年8月注册的新车中，近七成为纯电动车和包括混合动力车在内的较清洁能源车辆，高于去年的51％。

同期的纯电动车占比也从12％，持续增长到23％。

百胜汽车集团主席梁南兴说，买家如果可以负担附加注册费超过4万元的高端电动车，回扣减少5000元，对他们来说“不痛不痒”。

车商：中国品牌电动车主打大众市场占优势

他认为，纯电动车最高4万元的回扣仍是很大的优惠，主打大众市场的中国品牌电动车将占据优势。

相比之下，主要由混合动力车组成的A2级车辆回扣减至5000元，加大了混合动力车和纯电动车的差距。到时售卖这类车款的业者会面对艰难的竞争，消费者也可能改变主意，选择电动车或传统汽车。

豪华电动车品牌极星（Polestar）的所有车款目前都享有最高回扣。董事经理孙光英说，本地电动车业还在初步阶段，削减回扣令人失望。幸好减少不多，相信不至于吓走考虑转向电动车的人。“至少现在还保留回扣，足以让高端电动车与内燃机引擎（ICE）汽车的价格相近，甚至更便宜。特别是当VES收紧排放标准，可能导致电动车以外的车辆价格增加。”

新跃社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）提出，类似EEAI的政策目的是缩小电动车和ICE车的价差，随着制造电动车的技术和成本效益日益改进，更多政府意识到有必要调整相关政策。“否则，你实际上是以牺牲他人利益，为电动车买家提供大量补贴。”