税务回扣明年下调或引发车商清货推高拥车证成价

在车辆减排税务计划下，较低排放的A2级车辆，明年起税务回扣从1万5000元降至5000元，部分车商或赶在今年清货，推高拥车证成价。受访业者认为不必急着进场抢标，否则可能得不偿失。

陆路交通管理局和国家环境局星期四（9月21日）发联合文告，宣布车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年的税务回扣调整。

这项计划根据车辆的二氧化碳和空气污染物的排放量给予税务回扣或征收附加费，明年起收紧各等级的污染物质排放标准。A2级主要由混合动力车组成，包括丰田卡罗拉和现代Kona。

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺说，受影响的车商相信会试图赶在今年注册车辆，抬高拥车证成价。“消费者和车商其实没有必要恐慌，一旦拥车证成价上涨1万元，将抵消所赚到的回扣，如果明年成价下降2万元，到时竞标反而没有损失。”

百胜汽车集团主席梁南兴指出，过去几轮的拥车证公开投标活动中，都显示已有车商在清掉存货，宣布税务调整后，拥车证成价更不可能下降，但涨幅难以预测。

他提到，普及电动车需要时间，在过渡期间，混合动力车是重要的元素。“政府现在迫不及待地将A2级混合动力车的回扣大幅削减1万元，对消费者来说，是蛮吃力的决定。”

现代汽车新加坡代理Komoco Motors营销总监张淑音也说，缩减回扣将打击想要转向较清洁能源车辆的消费者，特别是在明年消费税上调的时候。

豪华电动车品牌极星董事经理孙光英则认为，业界和消费者早前已预料VES回扣会减少，因此不一定会出现着急抢标的情况。“现在车价高涨，人们更可能因为需求或有新车款等原因买车，而不会盲目地赶着进场。”

除了A2级车辆，A2级德士的税务回扣也从2万2500元大幅减至7500元。

梁南兴说，百胜早前为德士业务订购几百辆混合动力德士，回扣减少将提高成本，接下来不得不调高车租。

面对高额的拥车证成价和汽油费，他形容新条例无疑是在“雪上加霜”。“明年德士业将面对严峻的挑战。”

排放量最低的A1级车辆和德士回扣，明年分别维持在2万5000元和3万7500元。B级车辆没有税务回扣或附加费，C级则须支付附加费。

新跃社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）指出，明年起基本上只有纯电动车能符合A1级标准，VES回扣调整将推动人们从混合动力车转向考虑购买纯电动车。

即使没有任何奖励，他认为，相比传统汽车，注重使用成本的消费者仍应考虑混合动力车。“混合动力车在很多情况下是非常安全和成本效益高的选择，相比其他汽车也更有效率，这一般能超出前期成本的差异。”