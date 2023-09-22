法务执行员偷拍裙底曾坐牢 五年后获准当律师

法务执行员在巴士和地铁上用手机偷拍同一女子裙底风光，被判坐牢一个月，事隔五年后他申请执业当律师，大法官认为他已悔过，批准他的申请。

李俊明（33岁，音译）的申请星期五早（9月22日）由大法官梅达顺在高庭审理。

大法官在庭上指出，李俊明因犯下性相关罪行而于2018年被判坐牢一个月。

根据早前报道，当年是一名法务执行员（legal executive）的李俊明面对两项侮辱女性尊严的控状，指他在2017年5月25日早上8点10分至8点15分间，两次用手机偷拍一名女性裙底。

案情显示，他在案发早上8点10分乘搭巴士，发现一名穿着短裙的女乘客长得漂亮，于是启动之前用手机下载的偷拍运用程序，悄悄将手机放进一个塑料袋里，偷拍对方裙底。

被告后来发现同一名女乘客和他往中峇鲁地铁方向走去。被告与女乘客同搭东向列车，他再次以同样方式偷拍对方裙底。

李俊明当年认罪后入狱。

大法官指出，一般上在犯下这类罪行后，一定会被视作品行不适合执业当律师。

但大法官表示，六年前触法的李俊明已今非昔比。他在出狱后考获法律文凭、不再触法，同时也花时间建立自己的品格。

大法官指出，他认为李俊明已经悔过，如今适合执业，因此批准他的申请。

完整报道，请翻阅2023年9月22日的《新明日报》。