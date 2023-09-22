以低价售卖家电设骗局 男子骗23人3万多元监11个月

谎称能以低价售卖家用电器和家庭用品等，46岁男子设下骗局，在一年多内欺骗23人共近4万元，被判入狱11个月。

被告海德尔（46岁）共面对23项欺骗控状，星期五（9月22日）承认其中四项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，他在2021年4月至2022年8月期间，欺骗23名受害者共3万8625元。这些受害者包括被告在当搬运工人时认识的顾客，以及他的老朋友。

被告会通过短信联系受害者，向他们出售各类产品，以低价引诱受害者转账。然而，他并未兑现承诺，且以各种理由推脱，最终都无法交货。

2022年6月8日，被告发短信给之前认识的一名54岁男顾客，表示他正在以低价出售电子产品。男顾客有意代他的朋友购买电子产品，在6月11日至15日间，将2920元转入被告的银行户头。

另外，被告在2022年8月29日发短信给49岁老朋友，说在售卖便宜的酒和家庭用品。朋友信以为真，8月29日至31日之间汇款3890元给被告。

被告在一年多里使用同样手法行骗，以低价售卖电视、冰箱、床架和吸尘机等各类物品为诱饵，让受害者支付订金或全额付款。

受害者发现被告没有办法交货后报警，进而揭发罪行。

控方指出，被告在长达一年多里犯下多起诈骗案，涉及23名受害者，被骗金额达3万8625元。尽管被告已偿还其中的2万1550元，但受害者仍承受1万7075元的损失。

考虑到被告选择认罪以及没有其他相关案底，控方促请法官判被告入狱11至14个月。

被告求情时说，他为所发生的事感到抱歉和后悔，他会尽力做出所有赔偿。另外，他是家中唯一的经济支柱，还有年迈母亲要照顾，恳请法官轻判。