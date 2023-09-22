大法官梅达顺：领跑社会变革或设计政策 不符合法院裁决角色

法院不是社会变革的领跑者或社会政策的设计者，如果冒险涉足这个领域，不仅不符合法院的裁决角色，损害法院的合法性，也会破坏人们对法院依法公正裁决每起案件的信任。

大法官梅达顺星期四（9月21日）在新加坡管理大学杨邦孝法学院，为“与社区对话”系列主持推介仪式时发表专题演讲，发表上述看法。

要法院领导变革是从根本上误解司法作用

他指出，有些人可能希望看到法院领导变革，特别是推进被视为进步或可取的变革，发挥更积极作用，在有争议的社会课题上表明立场，“但期望法院这样做，就是从根本上误解司法的作用”。

第一场对话的主题为“法院在社会的角色—保护社会”，旨在提高人们对法院的认识，了解作为独立和公正国家机关的法院，功能在于诠释和实行法律，以及裁决案件。对话也讨论法院如何通过提供和平解决争端的途径，在维护公平正义方面发挥重要作用。

大法官在演讲中，以退休医生陈生枝向终审法院挑战377A为例说，终审法院当时就谨慎地澄清法院的角色和所审理的上诉范围，并在判词中明确说明，这个上诉不关乎377A的政策优点或社会政治愿望，也跟同性恋者的道德价值或者无法改变性取向无关。

大法官指出，这些法律之外的问题，超出法院的职权范围，实际上是无法通过侧重法律原则、权利和责任的司法程序来解决的。

他认为，这类涉及道德良心的根本分歧，其实通过政治进程来解决更好，因为更能针对与公共利益对立的概念进行民主辩论，为不同利益和意见制定包容的多元政策。

2022年11月底，国会通过废除引发社会政治争议的《刑事法典》第377A条文，男男性行为不再被视为犯罪行为。

谈到法院的裁决角色时，大法官说，法院的角色是阐明法律，并根据法律而非社会的特定利益相关者或利益集团，或者法官的个人倾向进行裁决。

大法官：司法机构须公正对待和为每起案件负责

他强调，司法机构的诚信和合法性至关重要，必须公正对待和为每起案件负责。

“事实上，正因为法院不涉足社会和政治争议领域，才能继续发挥关键的稳定作用，让公众广泛接受法院为社会的法律仲裁者和裁判，并且对法治而非法院条例有信心。”

“与社区对话”由新加坡法院和新加坡国立大学、新加坡管理大学和新跃社科大学（SUSS）三所大学的法学院联办，司法界、学术界、法律界和其他领域的领导人齐聚一堂，就涉及社区的热门课题交流。

这系列对话旨在传达司法观点、提高认识和鼓励就法律、社区和社会普遍存在的交叉问题对话。三个法学院将举行七场对话，希望司法机构与受邀出席的社区组织和自助团体等建立更紧密联系。

共200人出席星期四的对话，第二场对话预计11月中举行。