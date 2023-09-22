不顾保安乘客劝阻开车进泳池 67岁私召车司机判监两周

私召车司机载送乘客到公寓，却不听保安劝阻执意前驶，乘客提醒前方是泳池也置之不理，导致车子开进公寓的泳池，日前判坐牢两周。

被告是67岁的钱德兴（译音），事发时是Gojek的私召车司机。被告面对一项鲁莽驾驶危害他人安全的控状，他星期五（9月22日）在国家法院认罪。

这起事故发生于今年2月28日晚上9时左右，地点是在武吉知马路上段的峰景（Hillside）私人公寓。

据《联合早报》报道，私召车乘客是定居马来西亚的瓦桑塔（79岁），她在事发当天抵达新加坡，先到女儿位于盛港的住家整理物品，过后打算去外孙女的住家探望外曾孙。女儿就帮瓦桑塔预订Gojek私召车，把她从盛港载到事发公寓，被告当时是她的私召车司机。

庭上揭露，被告在晚上7时54分接载瓦桑塔，于晚上9时06分抵达公寓。保安人员当时告知被告要在第一个交界处右转，但被告却直接驶过该交界处。

错过右转 将人行道当作车道驶入

当瓦桑塔询问被告为何没有右转，被告回复说他知道方向，并打算在下一个交界处右转。被告照着自己的意思行驶，不料却错将人行道当作车道驶入。

瓦桑塔随即告知被告他走错路，但被告没有回应，而是继续向前行驶。另一名保安人员见状后，上前阻止被告，指示被告将汽车倒回马路上。

然而，被告却没有理会保安人员的指示，而是在看到走道上的桌椅后，决定绕过桌椅进行三点转向（three-point turn）。瓦桑塔这时发现有误，提醒他前方是泳池，但被告却说那是雨水，坚持继续向前行驶，导致汽车前车轮没入水中。

钱德兴把车开进公寓泳池，车身倾斜，前车轮和防撞杠都浸泡在约0.5米深的水中。（档案照片）

撞破花盆毁坏瓷砖和阶梯

瓦桑塔见状后，赶忙打开后车门逃生。保安人员目睹事发经过，随即通报上司，后者则报警求助。

根据法庭文件，事发时泳池内没有人在游泳，因此没有人在这起事故中受伤，瓦桑塔也没有受伤。然而，被告在事故中撞破三个花盆，也毁坏泳池旁的瓷砖和阶梯，造成公寓蒙受615元6角的损失。

控方指出，被告不理会保安人员的指示，也无视乘客的警告，最后把汽车开进泳池。被告不顾乘客的安全，危及他人生命，因此促请法官判被告坐牢两周至四周，以达阻吓作用。

法官最终判被告坐牢两周。