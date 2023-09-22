调查：52%青少年坦承遭遇网络危害

近六成的新加坡公民和永久居民坦承，曾亲身经历或有亲友遭遇过网络危害，而这个现象有年轻化趋势。此外，四分之三的人对于可能具争议的课题选择不发言，可能造成寒蝉效应。

非盈利组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）委托调研机构RySense，在5月29日至6月12日向1056名15岁以上的新加坡居民展开线上调查访问，以了解网络危害的趋势和影响，并探讨现有求助机制是否足够。

调查显示，约58%受访者曾自身经历或有亲友遭遇过网络危害，而且年龄越小的群体，受害人数越多。其中，15岁至24岁受访者中，52%自认是网络受害者，65%表示有亲友受过网络侵害。这个情况令人关注。

根据调查，受害者经历的网络危害有九大类：性骚扰、网络霸凌、盗用身份、诽谤、涉图像性侵犯、网络盯梢、施压行动、仇恨言论，以及恶意公开他人隐私。女性青年更易遭受网络性骚扰，人数比男性青年多一倍，达22%。

对于遭受网络危害的原因，约36%的受访者认为，是因为自己曾在网络发表个人意见；其次是因个人体态、种族，以及性别而引起。

与预想中的情况一样，人们更常在使用频率高的社媒平台或短信手机应用遭受网络侵害，依序是脸书（45%）、WhatsApp（30%）、Instagram（24%）、Telegram（13%）、YouTube（12%）和TikTok（12%）等。

两成认为网络危害是生活常态 三成认为没必要投诉

在网络受害者当中，四成经历过身心创伤、企图自杀，以及担忧个人安危等严重冲击；四成选择减少花在社媒平台的时间，或停止在网络发表意见；两成的人则称生活未受影响，甚至认为网络危害是生活常态。

针对种族、性别和政策等具争议的课题，四分之三受访者无法自在地在网上阐述个人观点。为避免受到网络危害，约66%的人会自我审查言论，约68%则选择脱离网络世界，以求自保。调查报告指出，这可能造成寒蝉效应（chilling effect）。

面对网络危害，约三成受害者认为，自己的遭遇不足为道，没严重到须向平台通报，或采取法律行动。有些则认为，通报将花费许多精力，成本也很高，因此作罢；有人则觉得伤害已造成，因此默默接受，或觉得无须小题大做。

SHE董事会成员、新加坡政策研究所高级研究员周瀚毅博士说，这份调查显示，民众已逐渐将网络危害视为稀松平常的事，并将脱离互联网当成规避风险的方式之一。“这种情况令人担忧，当然也不是社会应有的发展方向。我们希望，这些调查结果对民众有所启发并采取行动，从而更好地保护网络受害者，为大家创造一个安全的数码空间。”

针对“寒蝉效应”的可能长远影响，SHE首席执行官托尔（Simran Toor）受询时说，这可能影响网络交流的质量并造成失衡，导致舆论倾向一边，最终只出现较为大胆的观点。

调查报告建议，社会各界应携手合作，通过公民教育，让更多人识别网络危害的类型和影响，并了解如何通报及寻求帮助。此外，也应重视网络危害逐渐常态化的趋势，同时关注时下青少年所受到的网络冲击。

律政部和新加坡管理大学杨邦孝法学院将在9月25日至27日，举办三天的网络危害研讨会，邀请国内外专家讨论应对策略，以辅助现有的措施和法令。