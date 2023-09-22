图馆局推出全自助快闪漫画图书馆 藏书料过万册

位于艾格坊的快闪漫画图书馆即日起开放，公众可随时进出，完成全自助借阅。

国家图书馆管理局与艾格坊（Anchorpoint）合作开设的快闪漫画图书馆从星期五（9月22日）起开放。

这家漫画图书馆是一个全自助图书馆，可通过刷借书卡、身份证，以及图书馆管理局官方应用的二维码进入阅读，并自助借书。

图书馆位于艾格坊一楼近商场入口处，书架上现有7500册藏书。到2024年初，藏书将逐步增加到1万1000多册，其英文书籍 9500册、中文书籍800册，以及马来文与淡米尔文书籍各400册。

馆内漫画藏书多样，包括美国两大漫画巨头漫威（Marvel）与DC（Detective Comics）系列、各类日译漫画如《灌篮高手》与《名侦探柯南》、经典中文书籍的漫画版如《红楼梦》与《琅琊榜》，以及一些新马画家的漫画作品。

增三不同系列漫画专区 供成人和儿童翻阅

这家图书馆也增设了三个不同的系列漫画专区，分别是英文流行漫画区、三大母语类别区和儿童漫画收藏区，供成人和儿童翻阅。

谈及设立快闪漫画图书馆的初衷，国家图书馆管理局规划与发展副处长陈伟明受访时说：“我们希望小朋友从小就有机会接触到英文和母语漫画书，漫画比起其他文体更容易阅读，易于培养孩子的兴趣，鼓励他们多学习母语。”

除了阅读实体书，访客还可扫描馆内两个可触电子屏上的二维码，来检索热门的电子版漫画书，实时在手机屏幕上进行电子阅读。电子书与纸质书不同的是，它不受限于影印藏书的数量，便不会出现热门系列被借阅一空的情况。

图书馆也启用“即拿即走”（Grab-n-Go）自动借阅系统，公众只须站在出口处的闸门区域，并扫描证件核实身份，系统就会自动感应他们手中的书籍，即可完成借阅手续。

另外，快闪漫画图书馆也采用了50至60年代的怀旧风波普艺术设计，不仅有舒适的懒人豆袋椅，还有全身哈哈镜，为读者营造了一个怡人的阅读环境。

快闪漫画图书馆预计将在艾格坊开放一年。