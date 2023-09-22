东亚论坛撤稿作者道歉 政府首次取消更正指示

我国政府首次取消由网络假信息和网络操纵法令办事处发出的更正指示。

获取消的是发给东亚论坛（East Asia Forum）的更正指示。这个网站8月18日发表文章《新加坡爆出一连串丑闻》（A spate of scandals strikes Singapore），内含多项虚假陈述。

根据网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处网站的记录，自2019年11月首度发出更正指示以来，这是政府首次取消更正指示。

总理公署星期五（9月22日）发文告，指东亚论坛于9月20日申请取消更正指示。

文章已删除 作者公开道歉

东亚论坛提出申请时说，在收到涉事文章作者的要求后，已从网站和其他平台删除文章。作者也已公开道歉。

文章针对我国贪污调查局的独立性，及李显龙总理处理某些问题的方法等，作出多项虚假陈述。文章作者是新加坡国立大学中文系助理教授陈英杰。

东亚论坛早前接到更正指示后，并未按照当局规定的形式做出更正。网站过后被屏蔽，本地用户不能直接访问。

由于东亚论坛也没有在链接到有关文章的脸书贴文附上更正通知，总理公署部长英兰妮也另外向脸书母公司Meta发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction），要求脸书在涉事贴文上贴出更正通知。

总理公署星期五的文告指出，英兰妮在仔细考虑了东亚论坛的解释和事件的情况后，指示POFMA办事处取消发给东亚论坛的更正指示，以及发给Meta的针对性更正指示。

通讯及新闻部另外发出文告，说更正指示取消后，通讯及新闻部长杨莉明也在星期五指示资讯通信媒体发展局取消对东亚论坛的屏蔽指令。本地用户已经能够直接访问该网站。