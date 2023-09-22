我国连续10年获评 全球最顶尖国际航运中心

新加坡在最新出炉的一项国际航运中心发展指数评比中，连续10年稳居世界第一。

新加坡海事及港务管理局星期五（9月22日）发文告说，根据波罗的海交易所和中国新华社最新发布的《新华—波罗的海国际航运中心发展指数报告》，新加坡在全球43个航运枢纽中位列第一，连续10年蝉联“全球最顶尖国际航运中心”，伦敦和上海连续四年分列二、三位。

数据显示，新加坡在百分制中得分为95.32分，伦敦和上海分别取得83.35分和81.58分，香港、迪拜、鹿特丹紧随其后。

这项发展指数的评估范围包括：货物吞吐量、桥吊数量、集装箱停泊位长度和港口吃水深度；从事船舶经纪、管理、融资、相关保险及法律，以及船体保险保费等专业海事支持业务的企业数量；一般商业环境因素，例如关税、政府电子服务便捷程度和物流表现。

新加坡因战略位置、国际视野、已建立的专业全球海事服务生态系统，以及良好的管理，成为全球领先的国际海事中心。

徐芳达：离不开劳资政三方伙伴大力支持

交通部代部长兼财政部高级政务部长徐芳达在文告中说：“新加坡很荣幸连续第10年荣登新华—波罗的海国际航运中心发展指数榜首，这离不开劳资政三方伙伴的大力支持。 我们将继续发展海事业，为我们的人民创造更多好的就业机会，使新加坡成为全球首选的海运枢纽。”

新华—波罗的海国际航运中心发展指数排名在上海举行的北外滩国际航运论坛公布。此论坛由上海市人民政府和中国交通运输部主办，加强国际航运业交流合作。

徐芳达星期五在北外滩国际航运论坛上的视频致辞中宣布，新加坡海事及港务管理局将与上海市交通委签署信息交流与合作谅解备忘录，在航运和港口发展的数码化和去碳化等领域加强互学互鉴，共同开发解决方案。

继续寻找氨氢等清洁能源 实现去碳化目标

他说：“得益于新中两国航空管理部门的密切合作，双方的航班往来已恢复至疫情前的75%，即每周有300个航班往返于新加坡与中国的25个城市之间。不久后，航空业将迎来北方冬季运营旺季，航空公司亟需将业务恢复，甚至超越疫情前的水平。我们将继续与中方密切合作，重振新中两国航空联通。”

徐芳达在致辞中还强调了创新业务和数码化进程对于航运及港口发展的重要意义。他举例说，今年7月，新加坡成功完成了全球首个船对船甲醇加注作业，并将继续寻找氨、氢和生物燃料等清洁能源，以实现去碳化的目标。