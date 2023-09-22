一半玩家曾接触极端言论 费绍尔吁家长关注网上游戏

美国纽约大学斯特恩商学院商业与人权中心2023年发表的一份调查报告显示，有二分之一的在线多人游戏玩家曾在游戏中接触到极端主义言论。今年1月接到内部安全局限制令的16岁本地青年，也是在网络游戏上接触到恐怖组织的宣传视频。

父母须留心并经常与孩子沟通 以应对游戏世界

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，星期五（9月22日）上午在一场讨论电子竞技（Esports）安全、韧性和未来的活动上指出，16岁青年的个案说明，年轻人会在看似无害的游戏平台上，被借助平台传播的极端主义思想影响。

他说：“这为我们敲响了警钟，提醒要加倍关注孩子在网上的活动，以及保持警惕的重要性。”

费绍尔提醒为人父母者，很多事情是在家里发生的，他们必须加以留心并经常与孩子沟通，确保孩子们能够从游戏中获益，同时知道如何应对游戏的世界。

我激进化青年所玩游戏 场景复制ISIS叙利亚战区画面

费绍尔提到的这名16岁青年，是在接触到伊斯兰国组织（ISIS）的网上宣传资料之后自我激进化，并与其他社交媒体用户一起讨论ISIS课题。

他也在电玩游戏Roblox上加入多个ISIS主题伺服器，所玩的游戏场景复制ISIS在叙利亚等战区的画面，宣誓效忠游戏内的“ISIS领袖”，以及使用自己在游戏中的录像制作和传播ISIS宣传视频。

费绍尔在发言中也提到，电竞能给人带来乐趣，也能培养团队协作和解决问题等技能，不过网络游戏玩家也可能遭遇霸凌、仇恨言论等骚扰行为，因此既要充分把握电竞游戏提供的契机，也同时要保护网上的游戏社区。