向护士一对一咨询 新手妈妈哺乳更上手

哺乳对许多新手妈妈来说充满挑战和压力，生产出院后也不知如何寻求帮助。国立健保集团综合诊疗所今年7月推出哺乳支持服务，让母亲在社区内就能与受过专门训练的护士进行40分钟一对一的哺乳咨询。

集团旗下所有七家综合诊疗所目前都提供这项服务，母亲可自行预约，也能在带孩子到综合诊疗所看诊时获医生推荐。哺乳支持服务在公民津贴后的收费为40元。

护士长：两三天后联络新手妈妈 了解后续情况

宏茂桥综合诊疗所护士长帕拉尼马（Palaniammal Vellasamy）去年到竹脚妇幼医院接受为期五天半的专业训练后，成为了八名提供哺乳支持的护士之一。

曾在医院当过助产护士的她指出，哺乳母亲面对的常见问题包括乳房肿胀、孩子含乳方式不正确、乳腺管堵塞、乳头疼痛。

“一对一哺乳咨询对母亲的帮助很大，我们能深入教导母亲如何哺乳，也可以针对母亲各自面对的问题提供建议。两三天后，我们也会联络母亲，向她们了解后续情况。”

此外，护士也会手把手为母亲示范按摩乳房的方法、不同哺乳的姿势等。

哺乳支持服务自推出以来已为近50名母亲提供帮助。截至今年8月，她们都能顺利哺乳。

提供健康和心理支援 关怀母婴计划扩大至七综合诊所

这是国立健保集团综合诊疗所的关怀母婴与幼儿康乐评估计划（简称EMBRACE）旗下的一项服务，旨在为新生婴儿和母亲提供健康和心理支援。

通过这项计划，当母亲带孩子到综合诊疗所接种疫苗和进行发育检查时，自己也能进行产后抑郁检查，确保她们没有患上产后抑郁症、为妊娠糖尿病患者提供后续护理，以及学习育儿和哺乳技巧等。

义顺综合诊疗所于2020年9月为计划进行的试点取得良好成效。计划目前扩大至集团旗下所有七家综合诊疗所，至今已有近5万3000人受益。

为了给予零至三岁、来自低收入家庭的婴幼儿提供额外援助，集团也推出附加版关怀母婴与幼儿康乐评估计划（简称EMBRACE PLUS），协助他们应对健康、社会和财务问题。

领导这项计划的国立健保集团综合诊疗所义顺综合诊疗所家庭医生助理顾问曾诗韵医生说，影响孩子成长的因素包括家庭、母亲、环境、社会心理方面的挑战和问题。“如果我们能尽早发现并提供及时帮助，这些孩童就能取得更好的结果。”

2020年9月至今年7月间参与附加版计划的近400个家庭中，96%获得医药、社会、财务援助。

被诊断患上产后抑郁症的约2%母亲当中，超过八成在综合诊疗所接受了心理辅导和支援。至于曾患上妊娠糖尿病的母亲，84%的病情在一年内并未发展成糖尿病前期和二型糖尿病。