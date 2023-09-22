新保集团新中心 用超级电脑研究预测胸痛病患发病风险

新加坡保健集团设立新的创新卓越中心，备有集团第一台超级电脑，用于推进大规模和复杂研究。中心正在进行的研究包括利用超级电脑来预测胸痛病患病情复发的风险，更好地分流不同病况的病患。

这家设在新加坡中央医院园区，新保集团大厦内的李陈爱礼创新卓越中心（Alice Lee Innovation Centre of Excellence）是新保集团开设的第一家创新卓越中心。

面积590平方米的实验室将用于集体讨论、原型设计以及创新测试，促进临床医生、科研人员和行业伙伴之间的合作，实现重新设计流程和护理转型，协助孵化医疗科技领域的初创公司和衍生公司。

中心备有新保集团第一台超级电脑，名为CHROMA，是新保集团通过与新加坡国立高速电脑中心合作实现的。这台超级电脑拥有高性能计算能力，拥有1024个中央处理器内核，高于普通电脑200倍的信息传递数度，能储存、处理和传输大量临床数据，帮助研究人员建构和测试人工智能模型。

超级电脑分析数据点 创建演算法预测治疗结果

中心临床署长何升全副教授指出，中心将把许多研究转化为可在医疗系统中实施和采用的形式，以改善新加坡人的医疗结果，包括根据新保集团丰富的经验确保研究是实用的。中心也可以协助加速现有的研究，在两三年内就能落实，更快让新加坡人使用。

他说：“超级电脑可以分析许多数据点，让我们创建演算法，提升病患生活质量和预测治疗结果，更重要的是可以减轻医疗人员的负担、让病患有更多的自主权，从而为新加坡人提供更人性化的护理。例如心脏病学能用超级电脑预测胸痛病患复发胸痛的风险，以此做进一步的沟通或评估。”

中心是以李氏基金会创始人已故李光前的妻子李陈爱礼命名，以表彰李氏基金会为推动新保集团杜克—国大学术医学中心的创新和研究，赠予5000万元捐款。中心也拥有其他创新工具，如3D设计和模拟软件、3D打印机、原型实验室、以及验证设计和开发概念模型的空间。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（9月22日）在新保集团杜克—国大科学研究大会上，为李陈爱礼创新卓越中心主持开幕仪式。

他说：“新加坡正在通过研究、创新与企业2025计划（RIE 2025）的人类健康和潜力领域，提高对促进健康和预防疾病关注，这包括一个及以数据驱动、以患者为中心和技术型医疗保健方法。 这也建立在过去20年对生物医学科学的投资，特别是在新科研机构或高等教育机构中进行的研究。”

为期两天的研究大会共吸引2500名代表出席，一共收到290多份科研摘要。其中一些创新项目，包括由新保集团和国大计算机学院联合开发的智能数码医疗方案EMPOWER应用，以预测用户是否每日完成30分钟的中强度运动，并提醒用户运动。

另一项创新是聊天机器人Dr Buddy，通过这个新保集团和新加坡科技研究局高性能计算研究院的共同研发，医疗团队可以密切观察在家中休养的病患的状况。 新保集团也正同微软合作推出一款Azure OpenAI服务，通过生成式人工智能录下和患者的问诊内容，再把内容转化为报告。