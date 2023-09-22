本地出生大熊猫叻叻12月回返中国

在本地出生的大熊猫叻叻将在12月告别新加坡，回返中国，肩负起“生儿育女”的重任。

叻叻是大熊猫凯凯和嘉嘉在新加坡生下的宝宝，上个月刚满两岁。根据同中方签署的协定，凯凯和嘉嘉在本地诞下的大熊猫属中国所有，两岁时必须送返，以参与大熊猫繁殖计划。

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）星期五（9月22日）发文告说，将于11月20日在河川生态园的大熊猫展区，为叻叻举办一场告别会。同一天，叻叻会开始隔离，为12月下半月启程回返中国做准备。

11月20日将是公众能见到叻叻最后一次机会

换句话说，11月20日将是公众能见到叻叻的最后一次机会。

文告指出，叻叻早前已开始表现出独立的举止，能独自进食、休息和玩耍，也能够与妈妈嘉嘉分开生活。护理团队自2月起就训练叻叻，让它住进一个与妈妈分隔的洞穴，并分开进食。

护理团队将同中国专家合作，为叻叻做好准备，包括接种疫苗，以及进行健康评估和调理，让它以最佳状态离新。

来自中国四川的凯凯和嘉嘉，为配合新加坡和中国庆祝建交20周年，以及提高公众的大熊猫保育意识，在2012年抵新，原定居住10年。

根据去年9月签署的大熊猫保护研究合作延期协定，凯凯和嘉嘉将在新加坡多留五年，至2027年。护理团队和中国专家会确保两只大熊猫保持健康，并规划它们接下来的繁殖周期。

凯凯和嘉嘉抵新后于2015年首次交配，嘉嘉最终通过人工受精的方式怀孕。叻叻于2021年8月14日出生，出生时仅200克，它如今的体重已达65公斤。