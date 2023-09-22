谎称女子赔偿金会交受害者 前警长失信4万余元监36月

前警长在四年内失信女子赔偿受害人的4万3000元，把这笔款项用于支付房租、前妻的赡养费和旅行，判坐牢36个月。

被告默罕默德（Mohamed bin Mohamed Jalil，54岁）自1989年5月加入新加坡警察部队，案发时是高级驻署警长，隶属东陵警署。

被告被停职后于今年8月被控，他共面对四项失信控状，星期五（9月22日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。被失信钱财的受害者是陈秀萍。

根据案情，陈秀萍的室友在2012年3月31日报案，指陈秀萍典当她交给对方清洗的首饰，以及把她交给对方用来投资的款项据为己有。被告是这起案件的调查人员。

2012年4月4日至2013年3月19日期间，被告向陈秀萍称，她必须偿还约8万元给室友。被告明知做出安排前，必须获得警察部队或总检察署的批准，但他在没有获批下要求陈秀萍赔偿。

陈秀萍听信被告的说辞，与丈夫在2013年3月20日至2017年11月27日期间，数次把共4万3000元的款项交给被告，以为这笔钱会用来赔偿室友。

被告起初安排在东陵警署向陈秀萍收钱，之后要求对方将款项转入自己的银行户头，或在靠近勿洛蓄水池的停车场、陈秀萍的住家、商场等地，向对方收取现金。

调查揭露，被告并未把这笔款项交给陈秀萍的室友，而是用于支付房租、前妻的赡养费，以及在菲律宾旅行的费用。

2020年7月，陈秀萍室友的女儿因被告在归还部分首饰时，没有出示任何证明文件，加上从2019年10月起再也无法联系上被告而起疑，向警方报案，才揭发被告的罪行。

法官斥责被告 没维护法纪还利用职权犯法

被告在2020年7月13日被捕，同月16日被停职。

控方指出，被告是高级驻署警长，拥有近25年经验，加上警方要处理的案件很多，罪行难以被发现。

另外，执法机构建立起的声誉来之不易，不能视为理所当然，且必须加以维护。执法人员滥用职务违背公众的信任，应给予严厉惩罚，因此控方促请法官判被告坐牢36个月。

法官下判时说，被告在警界服务多年，不仅没维护法纪还利用职权犯法，犯案长达数年，最终判他坐牢36个月。（人名译音）