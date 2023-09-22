职总开展安全运动 鼓励雇员指出工作场所安全隐患

及时识别安全隐患可防患于未然，但有些雇员可能担心举报后遭报复而不这么做。全国职工总会推出“察觉、停止和通报”运动，鼓励雇员勇于提出工作场所的潜在风险，无须担心后患。

职总星期五（9月22日）在新捷运盛港地铁车厂启动工运首个工作场所安全与卫生运动。

职总将通过印刷和数码刊物以及视频，强调雇员有通报安全事项的权利，教育雇员注意工作场所常见的危险，以及如何通过公司渠道通报问题，预防事故。

职总助理秘书长杨益财说，高度安全戒备期在5月结束后，因工死亡的人数再度上升。因此针对工作场所的安全问题，各方必须采取主动和未雨绸缪的做法，如果等到发生事故后才加强安全，为时已晚。

杨益财：若管理层对举报不采取行动 雇员可向工会表达顾虑

职总希望通过提倡“察觉（spot）、停止（stop）和通报（report）”行动，鼓励雇员放心地向管理层报告任何工作场所的安全顾虑，而不用担心遭到报复。

杨益财敦促企业认真对待所有相关反馈，彻查每份报告并采取预防措施。如果管理层没有对任何安全报告采取行动，他建议雇员向工会表达他们的顾虑。

这个运动配合今年以“举报拯救生命”（Reporting Saves Lives）为主题的全国工作场所安全与卫生宣导活动，将持续至少三个月。

杨益财说：“建立一种文化需要时间，因此这个运动将一直持续，直到能建立起强韧的通报文化，雇员能放心地向管理层报告可能存在的安全问题。”

扎吉哈：不能总靠执法 要让安全成为工作文化

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈在此运动的启动仪式上致辞时说，今年上半年，本地每10万名雇员中，约有0.8人因工丧命，相比去年下半年的1.3人有所改善。除了新加坡，全球只有另四个国家每10万名雇员的伤亡率少于一人。

扎吉哈说：“我们的目标是把这个人数维持在一人或以下，越久越好。”不过，他指出：“我们不能总是依赖执法行动来要求人们守规矩，我们要让安全成为工作文化的一部分。”

公众通报也有助于人力部及时防止可能发生的事故。

扎吉哈说，今年，有公众注意到一名工人在高空工作时没有配戴安全带，于是通过SnapSAFE网站通知人力部，稽查员当天就展开了检查，并对违例公司采取行动。 “我们希望这些行为能吓阻其他公司，让员工免受可透过安全作业方式避免的风险。”

为培养公开的通报文化，新捷运集团多管齐下，让职员通过内部系统、手机应用和热线等渠道举报安全问题。

集团总裁沈维明说，地铁工作面对的挑战独特，工程任务经常须在夜间、地铁恢复运行前的四小时内进行。即便落实安全程序，也可能因为时间限制和疲劳而引发安全问题。

“我们相信通报不安全的行为和危险可以拯救生命，每个职员都有责任保持警惕和报告安全问题。”

新捷运有超过50名协助提高团队安全意识的安全代表，高级技术人员萨米（K.T. Samy，61岁）是其中一人。

萨米说，一些职员可能担心通报安全问题后会受到某种惩罚，因此会转由安全代表向管理层匿名举报。职总推出的新运动可以通过提高安全意识和推广保护雇员的法律，并消除有关的担忧。