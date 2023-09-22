武装部队信息系统升级让作战更高效一体化

两年前首次在“铸刀”演习中投入使用以来，新一代指挥与控制信息系统已经获得多项升级，使新加坡武装部队能够以更一体化和高效方式执行任务。

在今年的“铸刀”（Forging Sabre）演习中，实时的雷达图像、多旋翼无人机，以及士兵穿戴摄像头拍摄到的画面，首次整合在指挥与控制信息系统（Command & Control Information System，简称CCIS）里，增补现有的来自苍鹭一号（Heron 1）固定翼无人机的实时画面，能更全面实时监察现场情况。

这套指挥与控制信息系统由新加坡武装部队与国防科技局联合开发。今年“铸刀”演习的任务指挥官之一李维龙中校（44岁）指出，这套系统结合了多域侦察与突击信息（multidomain sense-strike information）功能，能集合陆军和空军等平台的作战信息。换句话说，陆军可以攻击空中目标，也可以用空军武器攻击陆地上的目标。如此一来，整个作战行动更有效率。

电脑技术识别定位目标 配对最有效武器反制

李维龙进一步解释道，系统也能通过电脑视觉技术快速识别和定位目标，并配对最合适有效的武器进行反制，“通过融合所有信息，这个系统让指挥官能够做出更安全、更快速、更明智的决策”。

尽管不少战场情报收集的过程已自动化，最终是否实施攻击，决策权仍在指挥官手上。

战斗指挥系统团队队员刘埃米尔上尉（35岁）受访时指出，如果在战场上锁定目标不精确，就会造成附带伤害，因此指挥与控制信息系统也配置了附带伤害预估功能，尽最大努力确保平民及敏感建筑的安全。

测试语音聊天机器人 “开口”解答安全问题

今年的“铸刀”演习中，武装部队也在陆军的指挥与控制信息系统测试一个语音聊天机器人。借助当今人工智能领域较热门的自然语言处理技术，参与演习的人员只要开口向它提问，屏幕上一名身穿陆军制服的士兵就会“开口”解答与安全相关的问题，并调出陆军《安全训练守则》（Training Safety Regulations）中相应的页面。

铸刀演习2005年首次举行，自2009年起每两年举行一次，今年是第九次，从9月11日至30日在美国爱达荷州蒙廷霍姆空军基地举行。武装部队和国防科技单位共派出超过1100人参加演习，是历来最大规模。