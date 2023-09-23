维文：“具交易能力人工智能体”恐为就业政治外交带来问题

人工智能科技是一代人最大的科技突破，但外交部长维文医生也担心，具有谈判、交易、买卖、说服和动员能力的“具交易能力人工智能体”一旦出现，政府就须解决这项新科技给就业、政治和外交带来的问题。

在美国纽约访问的维文，美东时间星期四（9月21日）上午通过视讯连线方式，参加在美国华盛顿特区举行的全球新兴科技峰会（Global Emerging Tech Summit）一场有关人工智能的对话。

他在回答美国著名安全事务记者珍妮梅泽夫（Jeanne Meserve）有关人工智能如何用于推进实现可持续发展目标的提问时，讲述了他在三个层面上对“具交易能力人工智能体”（AI agents with transactional ability）的担忧。

维文指出，政府首先必须让人们相信，他们将具有驾驭这些新工具的技能，做这些工具的主人，而不是因为这些工具出现而被裁退。

其次，“具交易能力人工智能体”将能够针对适当的人群和政治团体来定制和精准投放信息，如果不正视这类科技对政治的影响，民主政治将被技术颠覆。

维文回顾冷战时期，苏联和美国拥有核武器，人们也了解相互保证毁灭（Mutually Assured Destruction）和核威慑，双方都知道战争是坏消息。他说：“人们得设置热线、设定交战规则，甚至开始讨论战略和军备上的限制。”

未来战术和战略系统将有AI嵌入

他认为，人类世界已经处于运用无人机、自动武器、集群智能等科技作战的阶段，扳机上的手指不是人类，而是一个机器系统，因为同时可能有许多目标出现，不可能由人手扣动每一个扳机。但是，未来的战术和战略系统将有人工智能系统深深嵌入其中，可人类还需要时间思考才能得出结论。

维文表达了他对这个场景深切的担忧：“未来的总统能有多少时间决定，是否要按下终极的核按钮？”

维文星期四下午也在新加坡驻联合国常任代表处主持了小国论坛（Forum of Small States，简称FOSS）的招待会。他在发言中肯定了这个组织对多边主义的共同承诺，并呼吁组织加大发声力度，帮助制定国际规范。

我国1992年牵头发起小国论坛组织，并在过去30年来一直担任主席国。小国论坛目前已拥有108个国家成员，占联合国会员国总数的一半以上。