东陵福旧组屋设噪音体验室 邀公众亲身感受促进邻里和谐

为了营造更和谐的邻里生活环境，社区事务署设立本地首个噪音体验空间，邀请公众前往体验和了解日常生活中各种噪音的来源及影响。

这个由邻里噪音社区咨询小组（Community Advisory Panel）策划，社区事务署（Municipal Services Office，简称MSO）负责运营的噪音体验空间，可以让公众亲身感受各种类型的噪音，从而在居家生活时更加彼此理解与体谅，促进邻里和谐。

公众在不同单位扮演噪音制造者和“受害者”

噪音体验空间设在东陵福路第36座组屋。这座被纳入选择性整体重建计划的组屋目前空置。公众可在不同楼层的几个单位内，分别扮演噪音制造者和被干扰者，通过模拟一些居家的日常行为，如移动家具、跑跳、用石臼捣香料等，了解各种活动所发出的声响，以及这些噪音如何影响邻居的生活。

公众可以在受影响的房间内记录噪音的分贝，识别和定位各种噪声的来源，并对噪音进行分类，包括装修、娱乐活动，以及宠物、移动等类别。其中，隔壁邻居打麻将 、大声歌唱的音量水平约在70分贝左右，楼上邻居拖动家具、拍打篮球所发出的声音则为85分贝。

公众可在受影响的房间内记录每一种噪音的分贝，并识别和定位各种噪声的来源。（唐家鸿摄）

世界卫生组织建议，人们24小时平均接触的声音不应超过70分贝，如果音量提高到85分贝，接触时间则不应超过一小时。

另外，公众还能在噪音体验活动中学习一些简单实用的降低噪音的方法，以及与邻居沟通的方式，例如在家锻炼时使用运动垫、训练宠物不要随意地叫、避免拖动家具、装修前先通知邻居等，尽量减少和解决邻里冲突。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期五（9月22日）为新的噪音体验空间主持推介时指出，邻里噪音投诉的案例在冠病疫情期间上升不少，情况至今仍未缓解。

识别噪音来源 减少邻里误会

她在体验了空间内的各种活动后说：“原来很多时候我们听起来是楼上邻居制造的声音，其实声音来自于别的地方，我们却对邻居产生了误会；或是我们在做一些感觉声音不大的事情时，楼下听到的是一声巨响。因此，噪音体验空间可以更好地帮助我们理解噪音的来源，也能提升邻里之间的同理心。”

噪音体验空间将于9月23日至12月15日向公众开放，入场免费。参加前须上网www.go.gov.sg/noiselab报名，体验时间约为一个半小时。