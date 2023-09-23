花400元超市扫货 男子放生逾30条活鱼

男子花费逾400元，一口气买光超市的30多条活鱼，再到附近的沟渠，跨越围栏后放生。

这起事件发生在星期四（9月21日）早上9时许，地点是锦茂连路（Ghim Moh Link）第25座一带的沟渠。

热心读者吕先生（62岁，退休人士）告诉记者，他在公园散步时，突然发现有人放生，身旁还有一名昇菘超市的职员协助送货。

他说：“我是佛教徒，深信放生可获得福报。男子看见鱼被放生时，脸上露出开心与欣慰的笑容。”

根据吕先生拍下的视频，一名身穿白衣的男子跨越栏杆后，双手抱着保丽龙箱子，小心翼翼地走下湿滑的阶梯，然后将活鱼倒进河里。

吕先生说：“我每天早晨都散步，这个习惯维持了40多年，第一次看见有人在沟渠放生，觉得新奇。”

记者走访时，有昇菘超市的员工透露，男子到超市时，表示要买下超市内所有的活鱼。

“对方说曾在武吉巴督一带的昇菘超市买下所有的活鱼，但没说做何用途。有同事协助他运送，一直到了沟渠，才得知对方是为了放生。我也是第一次遇见顾客买大量活鱼放生。”

据了解，男子买了30多条鱼，当中包括金目鲈、尼罗红与罗非鱼各10多条，总花费超过400元。按照标价，金目鲈是每公斤17元9角9分，而尼罗红与罗非鱼则是每公斤10元9角5分。

完整报道，请翻阅2023年9月23日的《新明日报》。