踩油冲向乘客 火爆德士叔坐牢罚款

47岁火爆德士叔频频在路上惹事，拒载乘客还骂人“贱货”、与乘客夫妻起冲突后开车冲向他们、路上突然刹车害电单车骑士受伤，星期五（9月22日）被判坐牢一年又八周，罚款3000元，吊销各级驾照七年。

《新明日报》报道，被告是本地男子陈泽发（音译），他面对25项控状，控方以其中10项提控，包括侮辱女性尊严、危险驾驶、超速驾驶等罪名。

被告案发时是一名德士司机。

根据案情，2017年10月8日晚上8时左右，被告在机场碰到一对夫妇乘客。两人要上车，但被告不愿意载送，双方吵了起来，被告怒骂女乘客，三次叫她“贱货”，还比了不雅手势。

2018年1月31日傍晚5时50分左右，被告在机场接到另一对夫妇乘客，两人带着当时15个月大的宝宝。

上车后，夫妇对被告开车的方式有所不满，双方吵了起来，被告在车程中不时猛踩刹车器，导致宝宝头部撞到车子的前座。

夫妇在盛港一带下车后，因为对被告不满，下车拍他车牌。

被告不甘示弱，他先倒车，然后踩油门冲向两人。夫妻俩事后报警。

2019年1月1日中午12时左右，被告在淡滨尼一带开车时与一名32岁的电单车骑士发生口角。被告于是超越电单车，然后突然在电单车前刹车，导致骑士闪避不及。电单车撞上车子后，骑士摔下电单车。

电单车骑士身上多处擦伤，腰部疼痛，影响活动能力，被送往医院接受治疗，拿了三天病假。

完整报道，请翻阅2023年9月23日的《新明日报》。