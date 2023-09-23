更新版宏茂桥历史走道 深入了解宏茂桥故事

宏茂桥早期俗称九条桥的甘榜及周边甘榜，因政府改建工程，在七十年代被迫拆迁。受影响的三座甘榜庙宇——檺林宫、金英堂和龙山岩，当时决定组建宏茂桥联合庙，以争取留在信众熟悉的宏茂桥。如今，这座庙成了前村民叙旧的地方。

胡明华（59岁，檺林宫总务）小时候住在九条桥甘榜，檺林宫对他来说不只是庙宇，更是他小时候读书的地方，他的幼儿园就在檺林宫的戏台上。

他受访时说：“每逢初一十五，有些以前住在甘榜的人，还会回来这里拜拜，就像以前大家还住在甘榜时一样，一起聚在庙里聊天。”

宏茂桥联合庙位于宏茂桥1道791号，是国家文物局“宏茂桥历史走道”中的地标之一。文物局日前推出更新版的宏茂桥历史走道，推出三条主题路线，并新增13个文化遗产地点和两个新地标，让民众深入了解宏茂桥的历史转变和故事。

更新版的宏茂桥历史走道共涵盖40个文化遗产地点和10个地标。新增地点包括龙头游乐场、碧山—宏茂桥公园和哥本峇鲁观鸟俱乐部等。

两个新地标则分别为宏茂桥唯一的天主教堂耶稣君王堂，以及由杨厝港甘榜三座寺庙组成的六巡三合庙。

登上宏茂桥市镇中心第710座组屋顶层的瞭望走廊，可将宏茂桥尽收眼底，不过瞭望走廊目前不对外开放。（海峡时报）

哥本峇鲁观鸟俱乐部定期举办鸟类歌唱比赛

相邻宏茂桥5道第159座的哥本峇鲁观鸟俱乐部，是我国各地鸟类饲养者和爱好者的聚集地。该俱乐部最初由居住在宏茂桥的三名斑马鸠爱好者创建。目前，该场所可以容纳超过1000个鸟笼，且定期举办鸟类歌唱比赛。

观鸟俱乐部联合创始人之一蔡杶澔（70岁）受访时说：“这里就像是一所鸟类培训学校，鸟儿们聚在一起时便会相互激励，尝试歌唱。同时，也能让鸟儿熟悉这个地方，以免在歌唱比赛时感到害怕。”

国家文物局教育推广与社区外展司司长黄仁安说：“历史走道是为了推广和发掘邻里独特的历史故事。随着时间的推移，这些地区会发生变化，因此我们需要不断更新，以发掘新的故事。”

文物局也计划在今年底推出新的樟宜历史走道。