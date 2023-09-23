陈振声：家长应在日常生活中让孩子活学活用华语

家长应善用丰富的学习资源，在日常生活中多让孩子有机会活学活用华语，趁孩子年幼时播下母语学习的种子。

教育部长陈振声星期六（9月23日）出席人民行动党社区基金会（PCF）在国家图书馆举办的华语嘉年华时指出，在今日以英语为主的大环境，家长可能觉得学华语没那么容易。不过，互联网的普及化，加上李光耀双语基金和推广母语学习委员会等的努力推动，学习华语的教材和资源比以前来得更多元，家长应善用这类资源。

他认为，母语学习最实用的方法是让孩子在日常生活中“活学活用、乐学善用”。“当然，在短期内，我们可能觉得孩子的母语程度没有达到我们的期望，但我深信，如果我们在孩子年幼的时候把那种子栽好的话，就算他们在成长过程中某个阶段没有那么多机会用华文，到了需要的时候，那种子还是会开花结果的。”

陈振声以自己的同学为例说，这名同学念书时的华文不及格，踏入社会当了律师后，因得到中国公干，这名同学重拾母语，能以华语向客户解释专业知识。他以此鼓励家长在孩子年幼时帮他们打好基础，把握日常生活中的机会，让孩子乐学善用华文，学习过程将更事半功倍。

学前教育机构PCF今年首次举办华语嘉年华，展示幼儿园的教学活动，并由师生呈献舞蹈、相声、讲故事等表演。出席的孩童也有机会尝试水墨画和书法等活动。现场也有分别为家长和教师举办的工作坊。

PCF专业与教育发展处总监杨静慧接受《联合早报》访问时说，中心希望通过这个平台让家长认识幼儿园的教学法，知道华文学习可以是有趣、好玩的。家长扮演的角色很重要，中心希望家长从中可掌握一些实用的技巧，把课堂的学习活动延伸到家中，帮助孩子学好华文。

在榜鹅西一所PCF幼儿园教学的华文教师韩桂蓉建议，家长可通过“玩”的形式让孩子运用华语，例如：家长以孩子熟悉的故事进行故事接龙游戏，和孩子角色扮演，通过对话锻炼孩子的语言能力。家长也能请孩子当“小老师”，亲子一同学习华文，从中建立孩子的信心。

许锦如（46岁，会计师）带着五岁儿子前来嘉年华，见儿子第一次尝试水墨画，乐在其中，对自己画的竹也相当满意。她认为，从孩子感兴趣的活动着手，比较容易激发他们的学习兴趣。家庭环境很重要，她平时在家会尽量多用华语与孩子交谈。