维文：联合国须是各国集体应对全球挑战核心机制

即将在明年举行的“未来峰会”是重新定位联合国以及多边体系的重要里程碑，也是进一步加速实现可持续发展目标的契机。新加坡呼吁各国代表以务实、注重行动的态度来对待未来峰会，共同努力建设一个更好、更安全、更公平的世界。

我国外交部长维文医生于美东时间星期五（9月22日）在联合国大会发表新加坡国家声明时发出上述呼吁，并强调联合国必须是各国集体应对全球挑战的核心机制。

他指出，全球化与多边主义的幻灭，以及超级大国之间缺乏战略信任等政治功能的失调，削弱了人类处理全球危机的能力，而这些危机超出了任何单一超级大国，乃至一组结盟国家的应对能力。他因此强调：“所有国家都必须携手努力，打造一致、可行的多边解决方案。”

例如，经过长达20年的磋商才获得各国采纳的《国家管辖外海域生物多样性养护和可持续利用协定》（Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction，简称BBNJ），在过去两天已经获得81个国家签署，包括中国和美国。

维文透露，新加坡也已在协议上签了字，并会尽快核准这份文件。他希望，各国在BBNJ商讨过程中展现的具建设性精神，也能带到人工智能、网络安全、数码技术和外太空等全球公共领域的磋商中。

维文：世界各国须避免将竞争变成一场零和游戏

他强调，世界各国必须避免将竞争变成一场零和游戏，并应意识到妥协和相互理解是多边体系的特点，而不是缺陷。“无论是解决气候变化、外太空还是技术标准问题，我们都必须在国家利益和国际社会的集体长期利益之间取得平衡。”

他指出，各国要接受和尊重多边体系中各个国家的经验、制度、概念与思想是丰富多样的。这些多样性源自各国丰富的文化、宗教和社会规范；国家的组织方式没有一刀切的模式，也没有人能够垄断文化和智慧，任何国家都不应试图按照自己的形象改造其他国家。

他认为，民族和国家的多样性能带来丰富的思想交流，给人们更多政策选择，帮助人们应对所面临的诸多挑战。联合国也是各国分享可持续发展和人权等领域经验的相互学习平台。

BBNJ是今年联合国大会亮点

维文星期五晚间接受新加坡媒体的越洋联访时也指出，BBNJ是今年联大的一个亮点，它是各国对多边主义投下的信任票，显示这个世界在适当的条件、领导和劝说下，仍然有能力携手解决全球问题并创造解决方案。他对我国驻联合国海洋与海洋法大使陈惠菁顺利领导各国达成协议表示赞赏。

至于中美最高领导人可能在11月的亚太经合组织峰会期间会晤，维文重申，两国领导人面对面接触，建立战略互信是重要的。他说，中美两国的部长级官员过去几个月进行了多次接触，是值得鼓励的。

“我希望他们能够更常这么做，甚至更进一步，寻找合作的机会。如果我们要应对下一次的全球疫情、应对气候变化，以及加速实现可持续发展目标，我们须要两个超级大国的参与。”