宏茂桥打造花园环道 为居民添便利加绿意

宏茂桥区内将打造一条花园环道，把现有公园与市镇中心连接起来，让居民能够更靠近绿地，有更多休闲好去处。

根据计划，名为花园环道（Garden Loop）的休闲廊道将把宏茂桥镇东公园、宏茂桥镇西公园、碧山—宏茂桥公园及宏茂桥市镇中心衔接起来。

这条沿着宏茂桥1道、6道和8道打造的花园环道总长约4.2公里。沿途的公共空间将进行翻新，增设小花园和健身角落等。

比如宏茂桥综合诊疗所和第730座商用建筑之间的车道将改造成步行街，还会有康疗花园（therapeutic garden）。日顺坊（Djitsun Mall）和宏茂桥专科中心之间的空间经过翻新后，将设有健身设施和传统游戏角落。

花园环道将连接跨岛线德义地铁站

居民日后将能够沿着花园环道步行、跑步或骑脚踏车到公园去享受绿意，到市镇中心购物或前往宏茂桥地铁站也更方便。花园环道也会连接日后的跨岛线德义地铁站。

花园环道是建屋发展局在“再创我们的家园”计划（Remaking Our Heartland，简称ROH）下，为宏茂桥市镇制定的翻新计划之一。

建屋局星期六（9月23日）起在宏茂桥城（AMK Hub）举办ROH展览，让居民了解建屋局和其他政府机构接下来会展开的一系列翻新工程。

根据目前的构思，国家公园局将在宏茂桥镇西公园增设康疗花园，以及让孩童在户外玩乐的自然游乐花园。山坡下也会开凿一座荷花池，并设座椅让居民小憩。

宏茂桥8道也会辟设直线公园，从杨厝港地铁站一直延伸到碧山路，衔接宏茂桥和碧山这两个市镇。直线公园将连接自然连道网络，路旁也会模拟树林的大自然多层结构来栽种植物，以提升生态连接性。

市镇中心的翻新工程也是ROH计划的焦点之一。李显龙总理已于去年8月宣布第一阶段工程，包括在步行街建造顶棚来连接宏茂桥城，及增设有盖座位等。这些工程由宏茂桥市镇理事会负责，预计在明年第二季起陆续完工。

第二阶段工程料2027年完工

建屋局将负责第二阶段的工程，预计2027年完工，包括打造一个主题儿童游乐区、将Broadway Plaza旁的空地改造成社区空间，及增设店铺来提升居民的消费体验。

未来几年里，宏茂桥区内将有近1800个新组屋单位完工。这些预购组屋项目也会设有商业和社区设施，让居民享用。

建屋局还会翻新区内的邻里中心，包括美华巴刹与熟食中心、德义广场、崇文中心及杨厝港中心。哥本峇鲁购物坊、德义阁及静山中心则继续在“邻里更新计划”下展开翻新。

宏茂桥的翻新工程将惠及约13万个居民，预料在未来五到十年内完工。

居民盼居住环境更好 符合年长居民需求

在宏茂桥住了超过40年的谢爱伶（49岁，执行人员）受访时说，同较迟开发的市镇相比，宏茂桥显然已有疲态，感觉近几年的发展步伐有放慢的趋势。由于喜欢大自然，她希望区内的绿意能进一步增加，让居住环境更好。

前年搬去宏茂桥的冯美宝（35岁，销售员）认为区内的绿地不少，但设计上有进步空间。她的母亲经常申诉宏茂桥镇西公园建在山坡上，不是很方便。她因此希望公园局在改善公园设施时，能考虑年长居民的需求。