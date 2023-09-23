低薪工人行动联盟推出更多计划 保障就业改善福利

过去两年来，低薪工人群策群力行动联盟推出14项计划，在保障就业机会和改善福利等方面取得成效，包括在更多商场设立清洁工和保安人员休息区。

2021年成立的低薪工人群策群力行动联盟在隔年5月展开第二阶段工作，共有40名成员组成九个项目小组。这些小组在星期六（9月23日）行动联盟的最后一场工作坊上，介绍各项提议所取得的成效。

在九个小组中，有三个从2021年第一阶段工作开展后就参与了。其中一个提案就是为在商场和办公楼工作的清洁工和保安人员等提供专属休息区。在第二阶段工作中，这个安排推广到后港坊和义顺纳福城，休息区增加三个，加上先前的两个，可让至少120名清洁工和保安人员受益。

小组成员：第二阶段工作更重视赋权于低薪员工

小组成员符雪玫（31岁，人力资源经理）说，第二阶段工作更重视对低薪员工的赋权，即在落实第一阶段计划时，让低薪员工主动参与打造休息空间，如由他们自行决定空间内的设计和配置家电。小组也将经验集结成册，帮助更多伙伴落实休息区倡议。

行动联盟推出的新计划之一是SELF，要通过技术和创新帮助单亲妈妈寻找合适的工作。团队目前已帮助五名单亲妈妈重返职场，并准备继续为另25名单亲妈妈配对合适的工作。

发起这个计划的王韦晴（25岁，人工智能工程师）说：“我们小组的成员大多数来自科技业，因此希望运用我们的专长帮助这些需要兼顾工作和家庭的弱势群体，尽量为社会做出贡献。我们的工作包括利用人工智能准备她们简历，以及运用通讯软件来进行工作配对。”

名为Health Tracker的新计划则希望为更多清洁工、园艺工人和保安人员提供智能穿戴设备，以随时监测他们的身体状况，在必要时提醒他们休息，或者在他们跌倒或晕倒时拉响警报，以及追踪他们所在位置，从而保障这些长时间做体力活的低薪雇员的安全和健康。

穿戴配备价高是落实这个计划的最大挑战，但团队希望透过宣导，让雇主更重视雇员的安全。

扎吉哈：要形成尊重低薪员工付出的良好文化

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈参加了星期六的工作坊后说，帮助低薪雇员不只是政府、工会和雇主的责任，社会也可以发挥作用。除了提高低薪工人的工资和技能，也应该改善他们的工作环境和社会对他们的看法。低薪工人群策群力行动联盟的倡议显示，心怀热情的新加坡人能够做出很多贡献。

他指出，虽然联盟的工作已完成，但其中一些项目可以继续推广，让更多雇主参与和推行。更重要的是，要在本地形成良好的文化，让人们尊重低薪员工和他们的付出。