调查：九成受访者支持延迟退休

新加坡的法定退休年龄去年调高至63岁。根据一项调查，近九成受访者支持延迟退休；有超过六成认为年长者受雇的最大阻碍，是雇主态度不积极和存在年龄歧视。

1471名年满50岁的在职新加坡公民和永久居民，上个月7日至21日间完成这项由人民行动党乐龄行动小组，以及全国职工总会妇女与家庭事务处进行的网络问卷调查。

在星期六（9月23日）公布的调查结果中，87.9％的受访者支持把退休年龄调高至63岁或以上；支持把重新雇佣年龄上调至68岁或以上的则有80.4％；超过六成希望未来有机会寻求进一步的职业发展。

逾六成在意灵活工作安排

65.9％的受访者认为，是否会在达到退休年龄后继续工作，取决于有没有灵活工作安排的选项。

虽然大多数年长者愿意继续工作，但受访者认为他们的就业之路充满挑战，原因包括：雇主态度不积极和存在年龄歧视（63.4％）、没有灵活的工作安排或工作时间太长（59.6％）、老年疾病和身体局限（54.1％），以及缺乏合适的工作机会（52.6％）。

乐龄行动小组星期六主办活动，提前庆祝10月1日国际老年人日。

小组主席、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生为活动致辞时说，到了2030年，近四分之一的新加坡人年龄将达65岁或以上。要为迎接超老龄化社会做好准备，人们须要改变态度，消除对老龄化的负面看法，以及认为老年人过时的刻板印象。

他说，小组未来10年的新任务，是要建立一个“3R文化”，即尊敬（Respect）年长者、重视（Regard）他们拥有的智慧和经验，以及认可（Recognition）他们还能为社会做出贡献。

政府计划到了2030年，把法定退休年龄和重新雇佣年龄，分别调高至65岁和70岁。 陈诗龙说：“这不是要强制年长者继续工作，而是为那些想要工作的人，提供一个选择。”

洪坤芳（76岁）在62岁那年加入本地机器部件生产商Igus新加坡，成为货仓管理员。当时他身旁的许多朋友都已经退休了。

他接受《联合早报》访问时说，要几时退休，重要的不是年龄，而是身体健不健康，能不能继续工作。“不工作不等同于享福，每天在家没事做才无聊。生活应该过得充实，工作可以接触到不同事物，保持视野开阔、身心愉快。”

12家企业也在周六的活动上，承诺打造一个适合年长员工的工作环境，包括Igus和雇用约350名全职员工的创意餐饮（Creative Eateries）。

创意餐饮人力资源总监王诗佳受访时说，他们不会硬性规定员工到了68岁就必须离职，而是根据他们的健康状况等因素，来评估是否续聘。无论年龄，公司都会为适合的员工安排不一样的工作机会，让他们学习新技能，进而延长职业生涯。