空军陆军携手练兵 上天入地侦灭“敌军”

新加坡武装部队的陆空两军密切配合，及时且准确地向综合指挥部提供实时敌军情报，可优化战场上的侦查与突击能力，为迅速取得胜利奠定坚实基础。

两年一次的“铸刀”（Forging Sabre）演习，9月11日至30日在美国爱达荷州蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）举行。

武装部队派出的军备包括陆军的高机动性多管火箭系统“海马斯”（HIMARS）。该系统可发射惯性制导（inertial guided）和全球定位系统（GPS）辅助火箭，摧毁70公里外的敌军目标。能用火箭弹消灭大范围作战区域目标的空军AH-64D阿帕奇直升机，也在演习中亮相。

《联合早报》记者美国时间星期三（9月20日）受邀来到距离蒙廷霍姆空军基地约一小时车程的塞勒溪轰炸靶场，观摩“铸刀”演习中的实弹射击项目。图为一架阿帕奇直升机朝目标发射火箭弹的瞬间。（叶振忠摄）

此外，在苍鹭一号（Heron 1）无人侦察机和地面的突击队及前线攻击指挥队（STORM）的配合下，F-15SG型和F-16C/D型战斗机可部署精确制导弹药，一次过快速摧毁多个目标。

苍鹭一号无人侦察机飞行员黄俐雯少校（29岁）接受《联合早报》访问时说，空军部队在本届“铸刀”演习中采用多层级无人机概念，缩短侦查和打击的过程。在最高层级，苍鹭一号能够执行广域侦查任务，可提示中间层级的小型无人机对目标进行较持久的跟踪。在最低层级，还有微型无人机群，能够搜索在树叶隐蔽下和城市环境中的目标。

苍鹭一号无人侦察机飞行员黄俐雯少校（右）与空军工程师林嘉恩一级军事专才进行飞行前的检查。（叶振忠摄）

黄俐雯进一步指出，空军部队今年在“铸刀”演习中还首次使用了移动影像情报发布系统（mobile IMINT dissemination system）。这个系统将苍鹭一号拍摄的视频共享给指挥部、突击队及前线攻击指挥队，从而让前线和后方的作战人员对战场情况都有更全面的了解。

回国后将与同袍分享演习经验

对前线攻击指挥队队长蔡玮恒少尉（20岁）来说，作为少数几名能参与军机与海马斯实弹攻击地面目标的全职国民服役人员，赴美参加本届“铸刀”演习是千载难逢的机会。

他受访时说：“在发射激光时，我们须确保不会影响飞行员的视线或直射他们的眼睛，所以双方必须紧密协调，我们也得建议飞行员从某个方向进入。”

蔡玮恒透露，回国后，他会与隶属第一突击营的同袍分享在美国积累的第一手“作战”经验。

海马斯操作员亚菲言（20岁）受访时坦承，由于此前没有火箭发射器实弹射击的经验，对赴美参加实弹演习一度有些担忧，但在完成演习任务后意识到其实无须担心。他说，这次的演习经历让他建立更多自信、加强了他与同袍之间的信任，也让他更珍惜新加坡享有的和平。