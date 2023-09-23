新航关爱计划筹获260万元 助两福利团体　

新加坡航空公司开展的企业社会责任计划在两个月内筹获260万元善款，款项将平均捐赠给两个社会福利团体。

名为“新加坡航空关爱”（SIA Care）的计划成立于2020年。今年有800多名新航海内外员工参与9月18日至24日间举办的新航关爱周，在全球约50座城市参加企业社会责任活动，包括支持贫困家庭、老人、特需儿童以及无家可归者。

这项计划也在星期六（9月23日）举办新加坡航空关爱开放日，共接待约400名特需和低收入者。他们来自30家新加坡社会福利机构，包括新加坡防癌协会、飞跃社区服务中心以及触爱社会服务等。

参与者可以与新航机长、机舱空服员和地勤人员互动，了解他们的职责和培训过程，并品尝新航广受欢迎的机上餐点。

新航望扩大企业社会责任

新航总裁吴俊鹏说，新航长期跟新加坡脑性麻痹联盟（CPAS）和SPD（前称体障人士协会）保持密切联系，因此筹得款项决定捐献给这两个社会福利团体。新航希望扩大企业社会责任，包括在运动与教育方面。

新加坡脑性麻痹联盟计划利用这笔约130万元的善款，在旗下校园内建立一个感官游戏室，并通过购买辅助仪器和设备来加强特殊教育计划，预计800人将受惠。

SPD则会利用捐款购买三辆轮椅专用车辆，或者作为交通补贴，让约80名特需者能够前往SPD旗下的日间活动中心 ，提升自我学习技能。

新航机长：看到参与者兴奋期待模样 觉得当志愿者很值得

55岁的范景华是新航机长，也是新加坡航空关爱开放日的志愿者。他说，很多参与者都会好奇自己如何当上机长，或是请他分享如何处理突发事件，“看到参与者兴奋和期待的样子，觉得当志愿者的经验很值得”。

高瑮恩是新加坡脑性麻痹联盟的学生，她早上8时45分就抵达新加坡航空培训中心参与活动。今年10岁的她不曾搭飞机，在活动上有机会登上飞机舱让她直言无比兴奋。

17岁的陈志祥也是新加坡脑性麻痹联盟的学生，他没有搭乘过新航，能参加这次的开放日让他感到很开心。