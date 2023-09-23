庆祝建系70周年 国大中文系推出系史网站与纪念刊

新加坡国立大学中文系为庆祝建系70周年，特别推出系史网站和70周年特刊，为研究本地华文教育和社会历史提供不同的视角和档案资料。

国大中文系由1953年创办的新加坡大学中文系和1955年成立的南洋大学中国语言文学系合并而成。此次的系史整理工作，以1970年代末到1980年代初南大新大成立联合校园，两校合并的时期为重点。

知历史、见未来。作为70周年系庆系列活动的一部分，国大中文系特别展开系史相关的口述资料整理，采访了历任系主任，以及合并时期任教或求学的师友，以了解两校合并前后的发展和变化，以及中文系在时代背景下所面临的挑战和做出的改变，从而补充国家档案馆本地华文教育史的相关口述历史资料。

这个项目共采访了14名受访者，收集了70小时的第一手口述资料。

国大中文系主任王昌伟教授星期六（9月23日）在“历久弥新”系庆晚宴上致辞时说，回顾历史，可更深刻地认识到国大中文系是本地华文教育的缩影。

“我们在十年前庆祝60周年的时候，大致整理了一下系史。今年再次借系庆建立了一个系史网站，里头包括大事纪要以及历年来的文献和口述材料。多年来，我们不断提醒自己，不能有辱历史交托于我们的使命。”

展望未来，国大中文系将配合学校的教育方针，与时俱进地调整本科生教育，并和不同的机构组织合作，开设新的课程，在保证主修学生中文水平的同时，也为想要了解中华语言与文化的学生提供选修双语和英文课程的机会。

王昌伟说：“我们有一门从历史、文化、社会和思想的角度介绍中医的通识课程，获得同济医院的鼎力支持，每个学期都吸引五六百名来自全校的学生报读。我们打算接下来开设更多类似的课程。”

本着“立足本土、放眼世界”的目标，他强调，国大中文系必须利用本土的文化资源找到自身定位，成为一个独特的学术与文化中心，架起东西方之间的桥梁。

今年11月，国大中文系将与新加坡华族文化中心联办名为“流行南洋：重探战后新马华人的大众文化”的国际研讨会，从大众印刷、舞台表演、有线广播，以及电视和电影等日常文化形式，探讨战后新马华人的大众文化在社会记忆与学术研究层面的意义。12月还将举办“东南亚汉学研究现状与展望”国际研讨会。