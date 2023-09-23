逾1400人参与第二届新加坡气候集会

第二届新加坡气候集会星期六（9月23日）在芳林公园演说角落举行，超过1400人到场参与。

这场集会由30名17岁至30岁的青年举办，他们来自不同领域，包括科研人员、文字工作者和学生。

参与者大多身穿象征“事态紧急”的红色上衣，下午3时起陆续抵达现场。人民行动党议员文礼佳博士（Wan Rizal）和五名工人党议员严燕松、陈立峰、何廷儒、蔡庆威和林志蔚也到场参与活动。

文礼佳回答《联合早报》询问时说，其他行动党员可能因为行程繁忙无法到场，但这不代表他们不支持保育课题。“这不是出席人数多少的问题，重要的是我们如何身体力行提倡环保。”

共有1400人参与了新加坡气候集会，包括携妻到场的盛港集选区议员林志蔚（右二）。（关俊威摄）

陈立峰认为，主办方为推广保育付出了很大的努力，应该获得肯定。“我不觉得运动分子有负面的含义……推广保育需要多方合作，我认为绿色运动分子扮演重要的角色。”

本届气候集会有三大诉求：呼吁政府加速绿色转型、制定更透明的能源转型计划，并设下更有雄心的目标，包括加大碳税及规定公司制定减碳目标。

集会也呼吁政府拟定更健全的保育法律，保护和恢复新加坡的生态系统，并为生物多样性研究提供更多资助。

此外，集会希望政府在制定气候行动战略与措施时，可以更广泛地展开公共咨询，包括纳入低收入群体等的意见，同时加强学校的环境教育。

首场气候集会于2019年9月21日举行，当时有超过2000人参与。

2019年9月21日，超过2000人参与首场气候集会。图为当时一名11岁少年上台为气候课题发声。（档案照片）

从事有关打造多元与包容工作的陈乙莹（28岁）是两届集会的主办成员。她说，团队这几年积极扩展网络，与不同组织合作，扩大涵盖的范围，相比上届集会，本届集会更能体现气候与健康、性别和劳工等不同课题的关联。

她说，集会旨在动员更多新加坡人支持气候正义（即确保气候变化不加剧社会不平等，让边缘化群体获得保障），也鼓励人们踊跃参与政治讨论，为保护地球发声。

绿色组织LepakinSG创办人何翔天（台上红衣者）演讲时说，碳密集领域和企业应该扛起保育的责任。（关俊威摄）

绿色组织LepakinSG创办人何翔天演讲时说，他于2017年参加政府举办的碳税公共咨询，原以为政府会设定每公吨温室气体10元的碳税，但政府最终将碳税定在每公吨5元。

他说，10元减至5元看似微不足道，但过去四年的年均碳税收达2亿元，如果碳税定在每公吨10元，碳税收会更高，碳密集领域和企业应该扛起保育的责任。

公众伊姆兰（37岁，农夫）说：“集会让我认识也想为环保尽一分力的朋友，让我找到力量，也希望其他人相信改变是有可能的。”

反对绿色运动的邹子淳（白色上衣）认为：“提高碳税会严重影响中低收入者的生活，希望绿色组织不要忽视这一点。”（关俊威摄）

邹子淳（38岁，行政人员）则到场反对绿色运动。他认为：“提高碳税会严重影响中低收入者的生活，希望绿色组织不要忽视这一点。”