宏茂桥翻新计划 为年长居民打造宜居环境

宏茂桥市镇约13万名居民中有四成年过60，因此建屋发展局等政府机构在制订翻新计划时，特别照顾年长者的健康与福祉。

根据“再创我们的家园”计划（简称ROH），宏茂桥区内个别邻里将有康疗花园、健身角落、健康步道等社区设施，以鼓励年长居民走出家门，到户外活动筋骨，并同街坊朋友保持社交联系，维护身心健康。

当局也将改善区内环境，确保年长居民出行更安全，比如增建斜坡道，消除年长者外出时可能遇到的障碍。

“安行街道”计划让居民步行时更安心

此外，陆路交通管理局会在宏茂桥31街试行“安行街道”（Friendly Streets）计划，让居民步行到附近的德义阁邻里中心和宏茂桥市镇中心时可以更安心。

试行计划的路段长730公尺，介于宏茂桥6道和8道。那里的斑马线将垫高，方便年长者、坐轮椅者和推婴儿车者过马路。该路段也将收窄，并实行其他措施以减低车速。交通灯“绿人”时间将延长，等待“绿人”的时间也会缩短。

87岁居民钱德拉·皮莱（Chandra Pillai）最期待的是无障碍环境。他告诉《联合早报》，区内有很多年长居民，一些人出行得靠轮椅或个人代步工具，可能碰到阻碍而无法前行。

钱德拉·皮莱对于ROH展览所展示的亲乐龄措施感到非常满意，但他也希望当局为更多天桥安装电梯，增进居住环境的包容性。

融合各个群体需求 兼顾软件元素

为这个展览开幕的哥本峇鲁区议员郭献川受访时说，建屋局在拟订翻新计划前，征询了居民的意见，发现年长者和有幼儿的家长需求很不一样。

“宏茂桥有许多住了很多年的老居民，新组屋近年也吸引了很多年轻家庭。ROH翻新计划的特别之处在于融合各个群体的需求，照顾到方方面面。”

杨厝港区议员叶汉荣则指出，ROH计划不只在于翻新硬件，也必须兼顾软件元素，比如为组屋绘制设计独特的壁画，帮助失智症患者认路，安全回家。

南北交通廊道 可提升宏茂桥连接性

建屋局举办的展览也向居民介绍了各项提升宏茂桥连接性的工程，包括兴建中的南北交通廊道（North-South Corridor）。

南北交通廊道将连接北部地区和市区，包括近九公里的高架桥和约12公里的地底隧道。车辆转移到高架桥和隧道后，可腾出更多地面空间用于建造巴士专用道、脚踏车道、人行道，以及改造成社区空间和绿地。

另外，跨岛线通车后，宏茂桥地铁站将升级为转换站，区内也会添加德义地铁站，让居民出行更便利。

ROH展在宏茂桥城（AMK Hub）开放至10月8日，过后转到宏茂桥市镇的其他地点巡回展出。