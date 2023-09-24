月花2500元玩有奖游戏机 辅导员：易上瘾

中一女学生爱玩有奖游戏，每月到游戏厅五次，月花2500元。辅导员称，这类游戏激发体内激素，效果如服药，有上瘾风险。

13岁的艾丽莎（化名）喜欢玩游戏厅的有奖游戏，这些游戏机会根据玩家的成绩发放可兑换奖品的游戏券，奖品通常包括玩具或日常用品等。

她告诉《海峡时报星期刊》，每月会到游戏厅玩五次左右，每次可逗留长达两小时，每月在该处的花费可达大约2500元，而这些钱都是她母亲给的。

她说：“玩游戏所得的玩具奖品，在网上买更便宜，不过通过玩游戏赢来的感觉就是不一样。”

新加坡心理辅导中心的主辅导员林文成受访时告诉《新明日报》，游戏如果涉及运气成分，就更容易让人追玩。

“希望赢奖，甚至是赢钱的心态会变得很强烈。”

他也提到，当机器缓缓送出奖券的那一刻，让人愉悦的荷尔蒙分泌会上升，效果有如服药。

飞跃社区服务中心创办人及资深顾问凌展辉则指出，如果是多人同行到游戏厅玩的话，也可能因为彼此竞争而引发强烈的刺激感。

“有奖品的话，同伴间也可能比较谁赢得多。”

凌展辉说，容不容易上瘾，也跟奖品的价值有关 ，如果不是太贵重，吸引力较小，如果奖品价值是玩游戏花费的许多倍的话，那就更像是赌博了。

明年3月起限制游戏奖品价值

内政部表示，当局注意到越来越多的坊间游戏涉及运气成分，有些游戏可让人赢取的奖品还包括手机、电子游戏机等较昂贵的商品。

“这可能增加年轻儿童等较弱势群体成瘾的风险。”

当局将从2024年3月1日起，对游戏厅的奖品加以限制，包括奖品价值不得超过100元，业者不得派奖金或与奖金类同的礼券等。玩家也不得把赢取的奖品卖回给业者。

完整报道，请翻阅2023年9月24日的《新明日报》。