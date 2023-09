在爱丁堡艺术节用新加坡式英语表演

爱丁堡艺术节上,一名戴着犀牛头盔、讲新加坡式英语的女子,在剧场中倾力演出。



29岁的陈炜婷小时候没有戏剧背景或经验,17岁时参加了一个校内演出,如发现新大陆般,认定了表演就是她要做的事情。

如今12年过去了,陈炜婷仍在为梦想努力着。她白天在一家公关公司担任经理,晚上为了彩排或试镜到处奔波。

新加坡原本就小的戏剧圈竞争激烈,陈炜婷只身一人,好不容易才得到一些表演机会。所幸,她的付出有了回报,逐渐开始参与表演,去年还策划了自己的节目,获得良好反馈。



今年,陈炜婷和Gangguan Theatre筹备了一出《犀牛是否感觉得到它的角还是它像我们看不见自己的鼻子一样看不到角》(Do Rhinos Feel Their Horns or Can They Not See Them Like How We Can’t See Our Noses)。剧情如滑稽有趣的剧名一般,诙谐幽默地探讨文化历史、自我认知等严肃社会课题。

这一小制作得到爱丁堡艺术节的青睐,团队8月远赴苏格兰首府参与艺术节。陈炜婷心怀感概地说:“想当初我们没有地方可去,只能在一个游乐场临时录制试镜影片。期间,我们又面对资金不足和剧本大改等挑战,所幸最后都一一克服了。”

站在爱丁堡艺术节的舞台上,陈炜婷起初担心来自世界各地的观众听不懂她的新加坡式英语。在工作和表演时,她只要有所顾虑就会用英式口音武装自己。但由于剧情需要,她和团队这次决定以纯正的新加坡式英语呈现,意外获得良好反应。

“这次经验给了我很大的鼓励,我无须刻意迎合谁,做自己就好。”

小小剧场承载了陈炜婷多年的酸甜苦辣,这次得来不易的表演机会让她更加坚信,戏剧是值得毕生努力的追求。