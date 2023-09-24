被指不借空碗态度差 摊主驳：清真食不乱借

妇女到小贩中心买槟城叻沙，指摊主态度恶劣，连一个空碗也不肯借。摊主受访解释，指自己的档口有清真认证，不能随意借碗。

一名女网友9月19日在脸书专页Complaint Singapore贴文申诉，指她的母亲到珍珠百货商场食阁的一个槟城叻沙摊位买两碗叻沙时，遭女摊主刁难。

摊主潘女士指槟城叻沙汤里有许多看不见的隐藏成本。（吴依瑾摄）

她指女摊主态度恶劣，当时母亲想与同行友人分享叻沙，于是向摊主要一个空碗，岂料对方拒绝，两人也因此起口角。

“她说自己不提供空碗，但我妈又不是在其他摊位点餐后跟她要空碗。她还朝我妈大喊说‘你觉得自己很厉害就自己来煮’，真的很无理。”

《新明日报》记者走访涉事摊位时，摊主潘女士（56岁）解释上述指控。

针对“不借空碗”一事，她称自己经营档口约五年，自开档以来，向来都不提供空碗，原因是她的槟城叻沙档口有清真认证，担心有顾客用她的碗去装其他食物。

“一碗叻沙就是一个碗，就算是熟客也一样。我有很多马来顾客，若被人看到有顾客用我的碗装猪肉就不好了。我的碗都是自己洗的，如果每个人都来借碗，我岂不是很累？”

她也补充：“我当时没和她吵，但我确实说了那句话，不过是她先大声向我说‘你卖什么叻沙’后，我才这样回应她，我不觉得我有错！”

完整报道，请翻阅2023年9月24日的《新明日报》。