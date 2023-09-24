裕廊线首列韩国制列车延至明年第四季运抵我国

2027年起分阶段开通的裕廊区域线共有62列列车，首列列车将稍延至明年第四季运抵新加坡。

这些列车虽由韩国厂商制造，但列车部件来自世界各地。

韩国现代Rotem公司（Hyundai Rotem）在2020年初标得裕廊区域线（简称裕廊线）总值4亿1650万元的合约，为我国提供62列三车厢设计的列车。乘客量日后增加时，列车可改为四车厢设计运作。这是我国地铁线首次采用韩国制造的列车。

每个车厢约长18.6米、宽2.75米，可接载150人至200人，部件来自中国、瑞典及意大利等世界各地，如冷气设备及车厢间走道来自中国；火患和烟雾探测系统及耦合器（coupler）来自瑞典。

我国2020年初实施冠病病毒阻断措施，不少建筑工程暂停，加上疫情期间全球供应链中断、建筑客工不够等因素，导致多项工程包括裕廊线项目的进度受影响。

首列列车明年底运抵我国进行测试

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时证实，裕廊线首列列车原定2024年中运抵我国展开测试，如今将延至2024年第四季，其他列车会在2027年前陆续运抵。

列车运抵新加坡前会先在韩国进行测试，包括检查信号、通信和控制系统是否完善，并及早解决问题。列车运抵新加坡后将在登加地铁车厂进行进一步测试。

有助推动裕廊湖区发展的裕廊线全长24公里、共24个地铁站，分三个阶段通车。衔接蔡厝港、文礼和罗弄大华士的10个站预计2027年竣工。衔接登加一带到班丹蓄水池的七个站，以及从南洋理工大学校园通往裕廊渡头的七个站，则预计在2028年和2029年建好。

这是我国建造的第七条地铁线，全线将建在高架轨道上。启用初期，乘客量预计每天超过20万人次。