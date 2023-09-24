本地首个绿色路跑 民众捐衣物为环保也做慈善

绿色路跑活动设衣物回收站，鼓励参与者和企业伙伴捐赠闲置衣物，提高公众对过度消费的意识。

倡导可持续性的“Great Green Run”路跑活动，星期天（9月24日）在滨海堤坝开跑。活动由绿色环保组织Greenbees和体育运动公司TriFactor联合主办，并由联昌银行新加坡分行赞助。活动分为上午的企业路跑，以及下午的社区路跑两场，共吸引近2000名参与者。

配合可持续主题，活动现场设置了衣物回收站，鼓励参与者和企业伙伴捐出闲置（unused）衣物。这些衣物将交给本地循环时尚公司Cloop，以便进行回收、捐赠给有需要的人，或直接售出以筹集慈善资金。主办方至今已收集超过120公斤的闲置衣物。

首次举行的“Great Green Run”路跑活动，融入了大量绿色元素，包括利用废弃木材制作奖牌、鼓励参与者自备环保杯子，以及利用电动货车运送活动用品等。

参与者王子华（51岁，公司总裁）响应了主办方的号召，不仅自备杯子，更把闲置衣物带到活动现场。他说，设置回收站是个好主意，不仅能延长衣物的寿命，还可让有需要的人从中受益。

TriFactor创始人陈颖超接受《联合早报》采访时说：“由于大型活动会产生大量的废弃物和碳排放，因此我们尝试采取创新举措，以可持续方式举办这次的路跑活动。活动结束后，我们将发布报告，分享活动所采取的可持续做法，为其他行业提供参考。”

大雨倾盆 参与者冒雨完成路跑

尽管上午的企业路跑遇上阴雨天，许多参赛者仍坚持冒雨完成整个路程。

参与者纳坦（40岁，设计师）受访时说：“雨天让整个路跑过程更有趣了，雨水能降低我的体温，使我感到更舒适。”

除了路跑活动，主办方还举办了嘉年华，让民众有机会享受以可持续为主题的美食和购物体验。