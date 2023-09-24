让孩童交换旧玩具 从小培养环保意识

儿童是国家的未来，在推行可持续发展的道路上，本地学前中心纷纷推出垃圾分类、旧物交换、废物利用等多种活动，为幼儿树立环保意识，让废旧物重获新生。

转手如新 全园小孩交换旧玩具

为响应2030年新加坡绿色发展蓝图的号召，各学前中心近年来也为幼儿定制了多项环保课程与活动，让孩子们从小树立保护环境、爱护地球的理念。人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots大巴窑中心的幼儿园配合今年种族和谐日，组织了一项交换旧玩具的活动。

幼儿园园长陈文清受访时说，活动当天，透过家长协助清洗消毒，全园的小孩都从家中带了一件旧玩具，和班里的其他小朋友做一对一交换。

这些毛绒玩具、乐高、积木等对于原主人而言，大多已经失去了新鲜感，但在娱乐价值上并无损耗，对于其他孩子来说像获得了新玩具一样。交换旧玩具，不仅增进孩子们的情谊，也让玩具重获新生，在新主人手中受珍视，而不是继续在家中被冷落。

此外，今年8月期间，幼儿园也组织K2孩童及家长，一起到东海岸海滩清理垃圾。陈文清说，环保理念是须践行在日常生活中的，园方希望用简单的方式让孩子们知道，环保应从小事做起，这些举动离他们的生活并不遥远。

她说：“我们告诉孩子们，如果海滩上有垃圾、塑料袋，就会被海浪冲进海里，鱼要怎么呼吸生存呢？我们很高兴从家长得知，很多小朋友现在会在出门购物时，提醒父母带环保袋，减少使用塑料袋。”

冠智学习与艺术原地水滨园区今年的回收项目以塑料制品为重心，图为教师向学生们介绍塑料的不同种类，以及如何回收塑料制品。（特约伍书永摄）

另一所幼儿园冠智学习与艺术园地（Nobleland Arts N Learning Place）的榜鹅水滨（Waterway）园区今年也举行了一系列的环保活动。

幼教林芷彤（27岁）说，由于去年向小朋友们介绍了不同纸类的回收，今年在设计回收课程教学时，重点放在塑料。幼儿园设立了回收角落，并让小朋友们将家中的饮料瓶、洗涤剂瓶、饼干桶等塑料制品洗净晾干后带到幼儿园，一起学习塑料的分类以及如何回收。

兼顾回收循环和艺术审美

冠智学习与艺术园地还与新加坡美术馆合作，为学前中心的孩童举办艺术工作坊，并让K2班级的孩童接触现代艺术品，然后发挥他们想象力与创造力，利用纸箱、塑料管、轮胎、水瓶、花盆等废弃物制做成艺术品。

冠智学习与艺术园地创办人及总监蔡仙銮受访时说：“这项活动非常有意义，一个是从回收再循环的角度，另一个是从审美和艺术的角度出发，让孩子们从不同的渠道提高环保意识，从而达到环保的教育目的。”

这些艺术品在今年的“想！学前现代展”（Think! Contemporary Preschool Exhibition）中展出，冠智学习与艺术园地不同园区共有九件学生设计制作的艺术品参展。