慈善宗教机构增强宣导 严格把关捐款程序防洗黑钱

最近引起关注的巨额洗黑钱案有几名被告曾捐款支持本地慈善活动，受访的慈善机构表示，将继续严格为捐款程序把关，宗教团体也会适时与执法机构联办宣导活动，加强会员的防罪案意识。慈善机构希望这类案件和层出不穷的诈骗不会影响公众信心，继续捐款给正当的慈善机构，帮助弱势群体。

新加坡佛教总会将与商业事务局于9月30日联办“反洗黑钱、反恐怖融资、反诈骗”交流会，提高会员对这些课题的认识。佛总秘书长有广法师答复《联合早报》询问时说，佛总多年来致力于协助会员提升监管水平，向来对本身及属校接受款项及捐款流程都制定明确指示和程序。 执行长柯孙科就有关程序为秘书处职员提供培训，包括详细记录捐款人或企业的资料供审计用途、签发收据等。

维持宗教和谐法令的修订条例2022年底生效，佛教总会去年为会员举办说明会，向会员解释在新法令下如何及时并准确地向内政部申报，并制作有关手册，让会员申报时作为依据。根据条例，宗教团体须申报至少1万元、来自国外的一次过捐款。

新加坡道教总会会长陈添来也指出，总会要求会员机构严格遵守社团和慈善机构相关法令。“总会实行‘了解你的客户’程序，无论捐款额多少，都会获取捐款者身份，并熟悉通常联系我们的捐赠者类型。如果捐赠者的捐款方式不寻常或者提出不寻常的要求，这很可能引起我们的注意。当我们发现可疑事件，或捐款额超过1万新元时，将上报管理委员会。”

此外，员工也接受培训，了解各种政策如个人数据保护法、反洗钱等。

警方上个月捣毁本地最大宗的洗黑钱案，追查行动仍在进行，根据警方9月20日发布的最新消息，涉案资产已由最初的10亿元，进一步增至24亿元。除了10人被控，另有12人正协助调查，八人被通缉。

SPD：会留意金管局制裁名单 审查工作需资源和成本

慈善机构SPD总裁帕尔说，SPD通过官方网站和个人文件检查捐款者的资料，也留意金融管理局网站的制裁名单和网络上的媒体报道。在策划筹款活动和处理捐款时，机构遵守一贯的指导方针，会拒绝来历不明、与机构宗旨不符，或有利益冲突的捐款。

他说：“我们会尽力确认捐款者身份和捐款来源等信息，但有些资料不一定能马上掌握。我们也得考虑审查工作所需的资源和成本，以及在尊重捐款者要求保密的意愿和遵守监管标准之间达到平衡。我们的指导方针至今都管用，近期的洗黑钱案提醒我们须继续保持警惕，希望这类案件和层出不穷的诈骗案不会影响公众信心，继续捐款给正当的慈善机构，帮助弱势群体。”

狮子乐龄之友协会执行董事黄秀琳也反映，慈善机构没有警方的侦察能力和情报，只能凭逻辑和经验。

“比方说，一家小公司要捐赠一大笔钱，那我们就要提高警觉性。有疑虑时，或是遇到第一次接触的捐款者时，工作人员也会找对方面谈，了解捐款者的背景和目的，觉得可疑时，就不会接受捐款。不论是筹款或财务部门，都有层层的把关者，我们向来都采取严格措施。”

广惠肇留医院：员工会留意不寻常退还捐款要求

广惠肇留医院也有防洗黑钱和审计工作的指示。发言人指出，员工都知道应留意可疑的捐款，包括不寻常的退款要求。此外，机构也明文通知想资助院方为受惠者购买物品的善长仁翁，任何剩余的款项将投入院方的普通基金，避免退款作洗钱用途。院方也不请第三方来展开筹款活动，所有筹款工作由院方执行及管理。

根据慈善总监办事处提供的反洗钱和反恐怖融资指导方针，慈善机构应尽责地确认主要捐赠者的背景、通过获监管的管道进行财务交易、有良好的财务管理机制等。文化、社区及青年部也定期向慈善机构展开宣导工作，举办工作坊等活动，传达防范洗钱的良好作业方式。