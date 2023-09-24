6万多辆商用车 提早“转绿”更环保

过去九年有超过6万辆商用车在“提早换车计划”下，从废气排放量高的商用车换成较洁净车款，减少空气污染。

受访车商指出，社会对废气排放危害健康的意识提高，加上拥车证成价飙涨，车主为了获得补助参与计划，但计划今年4月收紧，影响车主换车的动力。

2013年，国家环境局和陆路交通管理局推出提早换车计划（Early Turnover Scheme），通过给予拥车证优惠，鼓励在2001年前注册的车主提早更换废气排放量较高的旧货车、罗厘和巴士等商用车。

计划原本只涵盖欧盟一期及不符合任何欧盟标准的商用车，到了2015年扩大至欧盟二期和三期排放标准。旧款商用车换成符合欧盟六期废气排放量标准的新车，污染物排放减少，有助改善空气品质。

2021年，政府推出商用车减排税务计划（Commercial Vehicle Emissions Scheme），进一步通过津贴鼓励买家选购废气排放量较低的轻型货车。

这两项计划原定2023年3月31日终止，后来延至2025年3月31日，以鼓励商用车主选用更洁能的车型。不过，当局从今年4月1日起收紧奖励措施和污染物质的排放阈值，车主更换旧商用车时可享有的额外拥车证期限缩短。

根据陆交局网站，2013年至2023年8月，有6万6790辆商用车在计划下注册，与通过竞标拥车证注册的6万2902辆相比，多约6％。

环境局和陆交局联合答复《联合早报》询问时说，跨境烟霾等因素影响空气品质，空气改善难以量化，也难以肯定是提早换车计划带来的效果。

不过，6万多车辆顺利改成废气排放量较低的款式，有助降低一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、微细颗粒，以及臭氧的排放。

当局说，计划今年4月1日收紧后三个月，在计划下换车的数量减少，可能是因为好些车主已在计划收紧前换车。

“计划通过奖励的方式鼓励车主在车辆法定寿命到期前换车，我们会继续关注趋势，必要时调整奖励，确保计划有足够吸引力，同时保障公共健康。”

计划收紧削弱顾客换车动力

受访车商认为，计划收紧后，奖励减少，顾客换车的动力也明显下降。丁旺汽车与贸易公司老板梁添丁指出，与计划收紧前相比，参与计划的顾客减少80％。

“商用车减排税务计划的最高奖励从3万元减至1万5000元，拥车证价格也持续高涨，加重顾客换车的负担。多数顾客这段期间不打算换车，期盼拥车证价格调低，或政府调整奖励，推出更多津贴，才考虑买车。”

Lek Auto公司董事陆保胜说，计划提供的奖金辅助有限，但一些顾客必须应付生意需求，还是会倾向通过计划更换旧车，降低成本。

他也说，不少顾客有意转向电动商用车，但现在的拥车证价格很高，一些顾客要应对这个成本相对吃力。此外，充电设施不足也让一些顾客望而却步。

学者：计划收紧意在推广电动车

受访学者认为，当局收紧计划是为了推动更多车主改用电动车，但车主会否转向电动车，关键在于电动车的价格会否降低，以及充电设施是否充足。

南洋理工大学经济学系助理教授邓正杰受访时说，旧款车辆排放更多的污染物，如欧盟二期排放的微细颗粒，是欧盟六期的15至25倍。提早换车计划的本质是鼓励车主改用更洁净的车辆，近期收紧应该是为了推动更多人转用电动车。

“不过，电动车成本高，如果各方有办法合作降低电动车的使用和维护成本，应该能推动更多人换成电动车。一些车主可能担心充电设施无法应付电动车量，因此犹豫是否改用电动车。”

新加坡国立大学土木与环境工程兼工业工程系统与管理系副教授刘杨说，消费者一般需要时间了解新科技能带来哪些益处，以及涉及成本多高，因此起初会对新科技持观望态度。

“计划提供奖励是为了鼓励车主接受电动车等洁净科技，但市场也应该提供一系列的电动车款式，满足不同消费者的需求。”