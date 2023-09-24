新加坡奖励计划吸引6万5000名游客 业者建议扩大计划

疫情放缓，共有上万名入境我国的旅客通过旅游局推出的新加坡奖励计划，了解新加坡的历史与丰厚的文化底蕴。本地旅游业者期盼计划能够持续下去，甚至可以考虑进一步扩大计划。

根据新加坡旅游局提供给《联合早报》的最新数据，截至上个月底，新加坡奖励计划（SingapoRewards Programme）已吸引6万5000名旅客报名参加。

旅游局收集到的反馈显示，外国旅客有兴趣发掘我国的宝藏景点，小众导览活动让他们探索不为人知的隐藏景点，这让旅客对新加坡有全新的认知，并渴望再次访问新加坡。大多数旅客也乐意向亲朋好友推荐这项计划。

来自新西兰的东尼（63岁）在朋友推荐下得知新加坡奖励计划，并与伴侣报名参加牛车水小贩美食导览。他直言爱上本地的传统手工鱿鱼，老板的创业故事振奋人心，他打算买一些作为伴手礼，送给新西兰的亲戚朋友。

吸引小家庭顾客群

这项计划也吸引小家庭顾客群，陈娅玲（44岁）带着一家三口从中国深圳来新加坡旅游五天，她参加导览时品尝了本地花生汤圆，让她觉得新中两国的饮食文化有异曲同工之处，并希望未来会有以中文为主的导览活动，吸引中国游客。

在奖励计划下，提供旅游配套服务的本地业者有Tribe特旅精品旅行社、Monster Day Tours与Ripple Club等。Tribe特旅精品旅行社合伙人兼合作总监刘育松（39岁）说，旅游局为业者带动流量，对营业额有很大帮助，毕竟在计划推广前，很多游客不会参与小众导览。

特旅精品旅行社通过新加坡奖励计划接待的旅客数量占总客源的30%到40%。刘育松补充说，希望计划可以继续下去，但他明白，这项计划要靠旅游局不断补助业者，能持续多久还是要看政府的决定。

他建议扩大奖励计划，比如增加更多旅游项目，让曾经报名导览的旅客能以半价再报名其他导览活动，让游客以体验的角度，认识新加坡之美。刘育松也谈到，本地旅游业仍处于复苏阶段，游客量还没回到疫情前的水平，目前多数到我国游玩的旅客都是不超过八人的小旅行团、小家庭或是结伴的朋友。

冠状病毒肆虐全球数年，为刺激新加坡旅游业，促进旅客了解新加坡的多样文化与风土民情，旅游局在今年3月7日将试运行了四个月的新加坡奖励计划向各国旅客开放。

这项计划共有40个具有本地特色的旅游项目，把不同旅游项目整合到同一个平台，旅客可以从中择一，免费体验。旅游项目类别涵盖美食、健康养生、可持续发展和新奇娱乐，提升旅客的旅游体验。