为年长者“手”护美丽与尊严 义剪团队获华助会义工奖

“老也要老得美，老得有尊严，老得优雅。”64岁的陈凤华，过去五年为年长者义务理发，她不仅用一双巧手，剪出美丽造型，更以一份热情，温暖不少老人家的心。

陈凤华是灵光爱老院的社区理发计划一员。自2018年以来，这名平面设计师就参与计划，与另外九名义工为院内年长者提供义剪。义工年龄介于45岁至76岁。

她受访时告诉《联合早报》，起初会对理发感兴趣，是因为年迈的父母不肯出门，头发长了也不愿到理发店打理。她于是决定学习这门手艺，为双亲处理三千烦恼丝。

“后来他们往生了，我就觉得可以通过这个方式，照顾其他老人，就这样慢慢开始参加义剪。”

陈凤华强调，虽是义剪，但还是得尊重年长者的意愿，剪他们喜欢的发型。

“我们一直提倡，老要老得美，老得有尊严，老得优雅。所以我们剪头发时，特别用心，把他们的头发剪得好看，配他们的脸型或他们的性格。剪完后，他们开心，我们也开心。”

团队中最年长的义工黄玉香（76岁，退休者），是在机缘巧合下加入社区理发计划。对她来说，义工服务赋予她退休生活更大的意义，她也很庆幸能在这个年龄继续做义工，为社会服务。

共322名义工获表扬

作为华社自助理事会义工计划的一部分，灵光爱老院的社区理发义工团队，至今已在34场活动中，提供1178次义剪。

配合义工计划迈入30周年，华助会星期天（9月24日）举办两年一度的义工日，并颁发义工表扬奖、义工团队奖和长期服务奖给322名义工，包括陈凤华和黄玉香。

活动主宾是社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆也到场参加活动，他是华助会义工联系与发展计划赞助人。

今年共有三名服务30年的义工获颁长期服务奖，68岁的张心怡是其中一人。她在1993年加入华助会当义工，多年来参加过不同项目，让她印象最深的是为辍学生提供辅导。

她回忆说，自己刚踏入辅导行列时十分震撼。“我觉得社会上真的有一群青少年，因成长背景的关系，需要有人去协助他们，让他们知道怎么去珍惜和爱自己。”

过程中，原为家庭主妇的张心怡决定深造，先后获得心理辅导专业的硕士学位和博士学位。

“参与义工催化了我对于自己兴趣的追求，让我更有勇气去追求它。否则，我会觉得自己三四十岁，也不需要再去努力或者打拼。是因为看到这些家庭有需要，我才会一直走下去。”

马善高致辞时说，即使社会不断进步，社区还是会有需求。比起过去，我国现在面对的社会问题越来越复杂，义工须具有适应能力，并与更广泛的伙伴合作，为有需要的人和家庭提供支持。

马炎庆发言时则感谢义工的付出。他强调，义工的努力，无论大小，都有助于社会流动。他提到，华助会接下来将把资源投入到教育和巩固家庭方面的项目，以推动华社弱势群体的社会流动。