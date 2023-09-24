F-16飞行员鹰眼盯目标 头盔瞄准即可锁定攻击

一个眼神可能是充满爱意的，但也可能是充满杀气的。我国空军部队升级版F-16型战斗机飞行员就有这类杀伤力，他们只须盯视目标，即可将它锁定并攻击。

我国空军飞行员是通过联合头盔瞄准系统（Joint Helmet Mounted Cueing System，简称JHMCS）获得这种能力。在执行大重力（high G）飞行动作时，这个便捷的新功能无疑有助提高攻击敌军目标的准确度。

F-16型战斗机于1998年进入我国空军部队服役，如今获得六大技术提升，联合头盔瞄准系统是其中之一。

两年一次的“铸刀”（Forging Sabre）演习9月11日至30日在美国爱达荷州蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）举行，F-16型战斗机在此次演习中展现所获得的新能力。

数据链路结合通信导航和识别 避免人为传达沟通不畅

升级版F-16型战斗机还具备“Link 16”数据链路（data link）能力。Link 16数据链路是一个集通信、导航和识别于一体的系统，不仅抗干扰能力强，保密性也更高。

F-16型战斗机飞行员兼和平卡文第二分遣队指挥官陈永进中校（37岁）指出，这个功能省去了繁琐的人工通讯，避免了人为传达的信息过多反而导致沟通不畅的情况。他说，新功能在F-16和F-15型战斗机飞行员一起执行防空任务时，尤其能派上大用场，还能与地面部队共享图像情报等。

陈永进说：“如今，我们可以看到共同的画面，一幅画胜过千言万语。”

A330型运输机首次展示自动空对空添油

在今年“铸刀”演习中，我国空军部队的一架A330型多用途添油运输机，也首次展示自动空对空添油能力，为升级版F-16型战斗机添油，延长战斗机的空中续航时间。

《联合早报》记者美国时间星期四（9月21日）受邀乘坐A330型多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT），在爱达荷州上空为三架F-16D+型战斗机和一架F-16C战斗机添油。飞行途中，这架多用途添油运输机还通过左右60度倾侧，模拟闪避动作（evasive action），让机上人员体验到2G的重力。

A330多用途添油运输机空中添油操作员二级上士维克内什瓦尔（Vikneshvar s/o Vijayandhran，25岁）受访时指出，自动空对空添油适合在外部天气状况良好、飞机没有颠簸的情况下实施。如果有颠簸，为安全起见，一般选择半自动的方式实施空对空添油。