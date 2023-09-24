划艇清河骑行减碳 白沙榜鹅居民践行可持续环保理念

乘皮划艇捡拾榜鹅水道的垃圾，通过骑行减少碳足迹，参加环保相关的展览和工作坊，白沙—榜鹅居民通过一系列活动，为保护与绿化环境尽一分力。

白沙—榜鹅集选区基层组织星期天（9月24日）分别在白沙和榜鹅市镇举办首届环保活动“GREENWAVE”，旨在鼓励居民以实际行动支持可持续发展。活动吸引超过1000名居民参加。

约100名居民早上8时许，从ActiveSG白沙体育中心骑脚踏车出发，途经榜鹅水道，再到白沙乐怡度假村（Downtown East），以骑行的方式，支持我国减少用车的愿景。另有24名居民在榜鹅水道乘皮划艇，清理水面上的垃圾。虽然一早下起大雨，但丝毫不影响参与者的兴致。

为响应我国“百万树木运动”，主办方也举办植树活动，让榜鹅居民在区内栽种60棵树。白沙区的植树仪式则因下雨而取消。同时，环保组织、社区伙伴、区内的学前孩童和小学生，也设立摊位、举办工作坊，向居民讲解如何减少食物浪费，以及节省能源等。

白沙—榜鹅集选区议员张志贤、普杰立医生、陈国明、沙礼尔和杨涴淩，以及榜鹅西区议员孙雪玲，也到场同居民一起参加活动。

沙礼尔受访时说，白沙—榜鹅拥有优美的风景和丰富的生物多样性，皮划艇和骑行等活动能让居民在欣赏周围风景的同时学习与大自然共处。

白沙—榜鹅区的学前孩童和小学生在“GREENWAVE”活动上，学习哪些材料和物品可以回收。（林明顺摄）

沙礼尔认为，居民、社区伙伴，以及所有利益相关者，都须为打造可持续的居住环境做出贡献。“我们希望让每个人先意识到一举一动可能会对环境造成的影响，再鼓励社区采取行动，借助彼此的力量，为保护环境尽一分力。”

榜鹅西居民郑雪玲（38岁，营养师）星期天一早就到榜鹅水道公园乘皮划艇，清理水面上的垃圾。她认为，这类活动能让她提高对可持续发展的意识。“我没想到榜鹅水道还有不少塑料物品，包括眼药水瓶和面包的包装袋。这些都是我们平时未必会注意到的，但如果不清理，就会对环境造成严重影响。”

白沙居民蔡宝庆（47岁，营销总监）参加了骑行活动。他10年前决定不开车，改搭公共交通和骑脚踏车，希望通过身体力行的实践，推广可持续的生活方式。他认为，GREENWAVE是很有意义的活动，让年长者和孩童有更多机会接触可持续发展相关的课题。